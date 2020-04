Scoprono una strana eruzione cutanea sotto il braccio del loro bambino ma il piccolo perde la vita solo 5 ore dopo Scoprono una strana eruzione cutanea sotto il braccio del loro bambino e corrono dal dottore, ma il piccolo perde la vita solo 5 ore dopo. Ecco cosa è accaduto

La famiglia Keeling sta assimilando la dura perdita del loro bambino. Il piccolo Arthur Keeling era un bambino molto felice che ha sempre illuminato il giorno di tutti coloro che lo hanno incontrato grazie al suo enorme sorriso. Arthur, 14 mesi, giocava con i gemelli quando i suoi genitori notarono che aveva una leggera febbre e sembrava anche molto stanco.

Pensarono che non si trattava di niente di grave e gli somministrarono degli antiepiretici. Un paio d’ore dopo Arthur si addormentò. Fu lì che i suoi genitori notarono che aveva una strana eruzione viola sotto il braccio e iniziarono a sospettare che potesse essere qualcosa di più serio.

Chiamarono subito un’ambulanza. Ore dopo, i medici informavano i genitori in frantumi che avevano fatto tutto il possibile ma non erano stati in grado di salvare la vita del loro bambino. Georgia, 22 anni, e Darren, 27 anni, ora vogliono onorare il ricordo del loro adorabile bambino avvertendo i genitori in tutto il mondo della pericolosa sepsi che ha posto fine alla sua vita.

“Non aveva più abbastanza forza per sopravvivere. I dottori hanno combattuto per ore per salvarlo in terapia intensiva “. Non potevano fare nulla per salvarlo. In sole 5 ore non era più con noi ”.

Arthur è stato trasferito al Royal Stoke University Hospital. Lì scoprirono che si trattava di un grave caso di sepsi, l’infezione si era diffusa rapidamente e pericolosamente. Hanno deciso di dargli liquidi e aiutarlo a respirare. Le sue condizioni stavano peggiorando e fu rianimato più volte attraverso la respirazione cardiopolmonare.

Anche Dan Keeling, lo zio di Arthur, sta contribuendo a sensibilizzare le persone sull’importanza di rilevare precocemente i sintomi della sepsi. Quest’ultimi possono essere pelle fredda, aspetto bluastro, eruzioni cutanee, debolezza, vomito e respiro rapido.

Le sorelle gemelle di Arthur sono troppo giovani per capire davvero cosa è successo ma manca loro molto il fratellino.

“Sanno che non è più con noi. Chiedono di lui. Dicono: “È in paradiso”.

Ci uniamo alla famiglia Keeling in questo momento doloroso. Speriamo che i suoi genitori e le bellissime gemelle possano sempre mantenere il bel sorriso di Arthur nella loro memoria.