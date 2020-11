Grande svolta per la Scozia, qui le donne avranno il diritto di non pagare gli assorbenti

Molto presto, la Scozia diventerà il primo paese in cui alle donne saranno forniti gli assorbenti gratis. Si tratta di un provvedimento legge il quale è stata approvato grazie alla parlamentare Monica Lennon. Lo scopo principale è quello di garantire a qualunque donna nel Paese questi tipo di prodotti in modo gratuito e riservato.

Grande passo verso il progresso per la Scozia. La tassazione degli assorbenti è uno degli argomenti che vengono portati alla luce sempre più frequentemente. Ad oggi, possiamo dire che la Scozia sembra aver afferrato bene questo tipo di problema. Infatti prestò sarà il primo Paese a distribuire a qualsiasi donna gli assorbenti gratis e nel massimo rispetto della privacy.

Quello approvata dalla Scozia è un provvedimento legge che si deve grazie alla parlamentare Monica Lennon. Quest’ultima era rimasta colpita dall’eccessiva quantità di soldi che ogni donna spende mese per mese per l’acquisto di assorbenti. Tuttavia, tutti sappiamo che il ciclo non è un lusso e le mestruazioni non sono una scelta.

Alla luce di questo, il governo scozzese ha deciso di fare il su primo passo: distribuire gratis questi beni primari nelle scuole e nelle università. Adesso, è arrivato questo nuovo provvedimento il quale mette a disposizione 9,2 milioni di sterline.

Ogni comparto amministrativo scozzese è tenuto a decidere in che modo attuare la legge e deve garantire la distribuzione di assorbenti gratis a tutte le donne che gli richiedono. Quest’ultime potranno decidere se ritirare i prodotti direttamente o riceverli a casa, il tutto nella massima discrezione.

Situazione della tassazione degli assorbenti in altri Paesi

La situazione della tassazione sugli assorbenti in Italia appare più complicata rispetto agli altri Paesi. L’Iva applicata agli assorbenti nel nostro Paese è pari al 22% non essendo considerati beni primari. Francia e Inghilterra hanno abbassato l’imposta al 5,5%, l’Olanda al 6% mentre il Canada e l’Olanda l’hanno del tutto abolita.