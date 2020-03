Scuole chiuse fino al 15 marzo in tutta Italia: comunicato del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina È ufficiale: scuole di tutta Italia di ogni ordine e grado resteranno chiuse fino al 15 marzo. Dopo ore di trattative il comunicato del Ministro Dell'Istruzione

Italia, scuole chiuse fino al 15 marzo: ora è ufficiale. Dopo una prima fuga di notizie, quando ancora i vertici sedevano al tavolo delle trattative è il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, a rompere il silenzio e a spiegare quanto sta accadendo nel nostro Paese in queste disperate ore

“C’era una valutazione in corso, per il governo non è stata una decisione semplice – sottolinea il ministro in conferenza stampa insieme al premier Giuseppe Conte – . Abbiamo aspettato anche il parere del comitato scientifico e abbiamo deciso prudenzialmente di sospendere le attività didattiche fino al 15 marzo al di fuori della scuola rossa, a partire da domani”.

Le disposizioni sono state così decise per evitare che il numero dei contagi di Coronavirus possa aumentare in modo esponenziale e tenere così al sicuro i nostri ragazzi. Ora il problema si indirizza verso i genitori, che molto spesso, non sanno a chi lasciare i figli la mattina

Agli studenti Lombardi, Veneti, Emiliani, Friuliani e Marchigiani che sono già a casa da due settimane ora faranno compagnia anche le altre regioni di Italia. Il Miur ora, si sta attrezzando come può e sta cercando di prepare un piano didattico online, tramite un e-learning, per fare lezione anche a distanza.

In alcune università, come quella di Bologna, molti studenti stanno infatti seguendo le lezioni da casa. Sembra anche che l’anno scolastico resta valido anche senza i 200 giorni di lezione obbligatori previsti dalla legge, la chiusura è infatti una “chiusura per forza maggiore”.

Si tratta di una misura del tutto precauzionale per ridurre i contagi e tenere al sicuro quanto possibile i più piccoli. A prendere parola anche Matteo Salvini che sottolinea come sia “urgente stanziare aiuti economici per i genitori che lavorano e che, con le scuole chiuse, hanno problemi con i figli a casa”

Nel frattempo nel pomeriggio il Premier Giuseppe Conti è atteso a Palazzo Chigi per riunire le part sociali.