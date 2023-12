“Se non ti sposi fai la fine di Saman Abbas”: orrore a Novellara

Un'altra ragazza, come Saman Abbas, residente a Novellara, minacciata dal padre per via di un matrimonio combinato

Un’altra storia che arriva da Novellara, un comune ormai a tutti noto per la triste vicenda di Saman Abbas. Una ragazza di poco meno di 20 anni, costretta a rinunciare alla sua vita e con un futuro ormai deciso da suo padre, un uomo pakistano di 52 anni e dalla matrigna.

È stata proprio lei a trovare il coraggio di fuggire dalle grinfie dei suoi stessi familiari e raccontare tutto agli assistenti sociali. Una vicenda collegata in modo diretto con il caso di Saman Abbas. Non poteva andare a scuola, non poteva avere amici o una vita sociale. Suo padre aveva deciso che avrebbe dovuto fermarsi alla terza media e che presto sarebbe dovuta partire per un viaggio in Pakistan, per sposare un cugino che la povera ragazza non aveva mai visto in tutta la sua vita.

Non solo, il 52enne usava la storia di Saman Abbas proprio per terrorizzarla e farle capire di non avere alcuno scampo: “Se non ti sposi fai la fine di Saman”.

Come Saman Abbas, trova il coraggio per scampare al suo destino

Così un giorno la giovane ha deciso di cercare una via di fuga e ha raccontato la sua storia ai servizi sociali. Temeva che da un momento all’altro il padre l’avrebbe portata in Pakistan per celebrare il matrimonio con quel cugino. Era costretta a vivere in quella casa di Novellara insieme all’uomo pakistano e alla sua matrigna. La sua mamma naturale è scomparsa subito dopo la sua nascita, secondo suo padre per cause naturali. Tuttavia alcuni parenti del Pakistan le avrebbero raccontato di un delitto eseguito per mano dello zio, fratello di suo padre.

Grazie alla segnalazione della stessa giovane, sono intervenute le autorità e per l’uomo e la matrigna è scattato il braccialetto elettronico e il divieto assoluto di avvicinamento ad ogni luogo frequentato dalla vittima. Entrambi sono accusati di maltrattamenti in famiglia. Il padre è accusato anche di costrizione al matrimonio.