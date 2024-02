Desyrée è certa che Christian Sodano ha cercato di prendere tempo per attendere il rientro a casa di suo papà

Sono sempre più agghiaccianti i dettagli che emergono sul duplice delitto di Cisterna di Latina, compiuto dal 27enne Christian Sodano martedì scorso nella casa della sua ex fidanzata, la 22enne Desyrée Amato. Dai racconti di quest’ultima, sembra che il ragazzo avesse intenzione di sterminare tutta la famiglia di lei, compreso il padre, che in quel momento era fuori a lavorare.

Una vicenda drammatica che ha sconvolto tutta Italia e che si riempie ogni giorno che passa di dettagli sempre più agghiaccianti e macabri. A fornire un racconto tragicamente lucido di quello che è successo e di quello che poteva succedere è stata la stessa Desyrée Amato, la 22enne che è riuscita miracolosamente a sfuggire all’ira omicida del suo ex fidanzato, il 27enne maresciallo della Finanza Christian Sodano.

Agli inquirenti la ragazza, oltre a mostrare le chat con lui, nelle quali sono evidenti le minacce e le basi con cui si può considerare la premeditazione, ha anche spiegato che durante quei tragici momenti, in cui lui l’ha risparmiata, continuava a restare lì e prendere tempo nonostante lei lo implorasse di andare via.

Il motivo di quell’attesa, di quel temporeggiare, per Desyrée è ora chiaro. Voleva aspettare che in casa tornasse anche suo papà e uccidere pure lui. D’altronde, come le aveva scritto il giorno prima, voleva compiere una strage e provocarle più dolore possibile.

