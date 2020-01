Segni zodiacali: gli uomini con i quali avrai una relazione sana. Scopri se il tuo potenziale ragazzo o il tuo attuale partner fa parte dell'elenco.

Le stelle possono consigliarci le coppie con cui siamo compatibili per consolidare una relazione sana. Puoi scoprire se il tuo potenziale compagno o il tuo attuale partner fa parte dell’elenco. Questi sono i tre segni dello zodiaco con i quali sei per lo più compatibile in materia di amore, e soprattutto adatti per stabilire una relazione sana e stabile.

Ariete:Leone, Sagittario, Gemelli

L’Ariete si combina bene con segni avventurosi che non lasciano che la paura si frapponga. Leone, Sagittario e Gemelli sono disposti a esplorare, a correre rischi e sono sempre alla ricerca di emozioni. L’Ariete ha bisogno di qualcuno per alimentare la propria energia, invece di esaurirla.

Toro: Capricorno, Vergine, Pesci

Hanno bisogno di qualcuno concentrato, qualcuno che abbia obiettivi e faccia piani. Il Toro vuole sentirsi al sicuro. Non vogliono sentire che la loro relazione è solo “nell’aria”, vogliono sentire che è stabile. Capricorno, Vergine e Pesci forniscono qualità che fanno sentire il Toro calmo ed al sicuro.

Gemelli: Bilancia, Acquario, Ariete

Hai bisogno che le tue relazioni siano nuove ed eccitanti, non importa da quanto tempo durino. Ti annoi delle relazioni che non stimolano intellettualmente e fisicamente. La Bilancia e l’Acquario sono più che disposti a fornire questo stimolo, dal momento che sono intellettuali, e che amano socializzare. L’Ariete è anche un’ottima combinazione per i Gemelli perché sono ugualmente aperti a provare cose nuove.

Cancro: Capricorno, Vergine, Toro

Essi sono molto tradizionali. La famiglia è tutto per loro. Sono molto affettuosi e molto probabilmente un giorno vorranno diventare genitori. Hanno bisogno di qualcuno che stabilisca una solida base per la loro relazione, qualcuno di cui si fidano e che può costruire una vita confortevole con loro. Capricorno, Vergine e Toro soddisfano perfettamente tale esigenza.

Leone: Bilancia, Pesci, Ariete

Hanno bisogno di un partner che non scappi. La Bilancia è alimentata dall’energia di coloro che la circondano, e che quindi formano un’ottima combinazione con il Leone, e con la creatività dei Pesci. Tutto questo conferisce a questa coincidenza una caratteristica comune che la rende una grande relazione. Anche l’Ariete è un’ottima combinazione per il Leone, perché è in grado di tenere il passo con il dramma che spesso creano.

Vergine: Toro, Capricorno, Cancro

Il segno della Vergine ha difficoltà a trovare la giusta combinazione. Sono esigenti quando si tratta di amore e non sono disposti a compromettere i loro standard o aspettative. Hanno bisogno di qualcuno che sia sicuro, forte e fermo. Quindi Toro, Capricorno, e Cancro fanno al caso suo. Non tollereranno giochi o insicurezza.

Libra: Acquario, Gemelli, Leone

Sono sempre circondati da persone e prosperano in ambienti sociali. Dovrebbero essere sempre impegnati e divertiti, ecco perché Gemelli, Acquario e Leone sono perfetti per loro. L’Acquario coinvolgerà la Bilancia in una conversazione interessante e i Gemelli li condurranno a tutti i tipi di avventure. Il Leone ama essere al centro dell’attenzione, quindi non avranno problemi ad entrare in una stanza piena di persone con loro.

Scorpione: Scorpione, Cancro, Pesci

Vogliono relazioni passionali e non sopportano le coppie che sono “alla vaniglia”, specialmente a letto. Uno Scorpione si combina bene con un altro Scorpione perché hanno bisogno di qualcuno appassionato come loro. Si frustrano con i partner che non possono esprimersi. Pesci e Cancro sono molto sentimentali e possono esprimere il loro amore senza doverlo dire, il che li rende un’ottima combinazione per l’appassionato Scorpione.

Sagittario: Gemelli, Ariete, Sagittario

Il Sagittario ha bisogno di un partner che dia loro l’indipendenza quando ne hanno bisogno, e qualcuno che possa mantenere il loro stile di vita attivo. I Gemelli e l’Ariete hanno molta energia per stare al passo e sono sempre aperti a nuove avventure.

Capricorno: Toro, Vergine, Cancro

Hanno bisogno di un partner che sia pratico e guidato, qualcuno che abbia obiettivi e piani per raggiungerli. La Vergine e il Toro sono lavoratori, quindi sono un’ottima combinazione per il Capricorno, e i valori tradizionali del Cancro completano la praticità del Capricorno.

Acquario: Gemelli, Ariete, Bilancia

L’Acquario ha bisogno della sua indipendenza. Non riescono a sopportare una coppia che è appiccicosa. I Gemelli si combinano perfettamente con un Acquario perché sono indipendenti, ma si divertono davvero a condividere le loro vite con la persona giusta. I Gemelli daranno all’Acquario un equilibrio di indipendenza e compagnia. L’Ariete e la Bilancia completano anche le caratteristiche di un Acquario in modo simile.

Pesci: Cancro, Vergine, Scorpione

Hanno bisogno di un partner che sia gentile ed empatico, qualcuno che cerchi di capire la sua sensibilità invece di ignorarla. Il cancro è un segno molto gentile e gestirà le emozioni di un Pesci con compassione. Il che lo rende l’abbinamento perfetto per una relazione sana. Quando le emozioni di un Pesci iniziano a sopraffarlo, una Vergine sa esattamente come calmarle. Gli Scorpioni completano la creatività e la passione di un Pesci. Insieme, possono connettersi a un livello più profondo, condividendo tutto ciò che li ispira.