Sembrava un uomo felice, ma inrealtà nascondeva un grande segreto E' sempre sembrato un uomo felice, anche se era immigrato dal 2018. nessuno dei suoi colleghi di lavoro immaginava che nascondesse un segreto così doloroso....Ecco cosa hanno fatto quando hanno scoperto la sua situazione

La solidarietà è un valore di cui non tutti possono vantarsi in questo mondo, ma un gruppo di lavoratori di un’azienda di San Paolo, in Brasile, ha dimostrato di essere non solo persone solidali, ma anche sensibili alle difficoltà che altri presentano.

Quando i dipendenti di WeWork hanno scoperto la triste situazione che stava attraversando un collega angolano, non hanno esitato a mettersi al lavoro per aiutarlo. Era Mike, un uomo arrivato nel paese nel 2018 dopo essere fuggito dalle devastazioni della povertà che circondava lui e la sua famiglia in Angola.

Mije lavorava come subappaltatore presso WeWork e grazie ai suoi sforzi era già riuscito a portare con sé la moglie María e poi la figlia minore Paulina. Tuttavia, due dei suoi grandi amori erano ancora a Luanda, la capitale dell’Angola, a cura dei parenti.

Le figlie adolescenti di Mike, Teresa e Gemima, di 15 e 13 anni, erano ancora nel loro paese natale, cercando di sopravvivere con vari problemi economici e sociali, senza la compagnia dei loro genitori. “Non stanno bene lì, sono soli, hanno difficoltà, senza la madre e senza studiare. Dico loro di rimanere calme e che le cose andranno bene”, ha detto Mike.

Quando Leticia Pires, Community Manager di WeWork São Paulo, venne a conoscenza della situazione, non esitò a intervenire e insieme ad altri colleghi decise di avviare una campagna di beneficenza per realizzare il sogno di Mike con le sue figlie. “Mi sono detto che dovevamo portare le figlie di Mike, ho cercato di scoprire con alcuni amici come potevamo aiutarlo”, ha rivelato Leticia.

Questa generosa collaboratrice si è impegnata a promuovere la campagna di Mike su diversi media e non solo tra gli impiegati. L’intenzione di Leticia è di raccogliere i soldi per i biglietti aerei che rendono possibile la riunione tanto attesa. Quando la campagna divenne pubblica, decine di persone furono incoraggiate a collaborare per raggiungere l’obiettivo il prima possibile.

Nel frattempo, in Angola, le figlie di Mike stanno per ricevere i loro visti e porre fine ai requisiti legali necessari per lasciare il Paese. Mike e sua moglie sono rimasti colpiti dalla grande ricettività che la campagna ha avuto e soprattutto dal grande cuore e da tutta la solidarietà che i colleghi di lavoro di questo padre angolano hanno dimostrato. Finora hanno raccolto 1.900 euro.

Speriamo che gli occhi di quest’uomo si illuminino presto per la gioia di vedere di persona le sue figlie. WeWork Brasile sostiene la causa dei rifugiati dal 2018, aggiungendo sforzi per sostenere il loro reinserimento nel mercato del lavoro brasiliano all’interno e all’esterno della comunità WeWork.

Inoltre, lavora in collaborazione con le agenzie delle Nazioni Unite ( UNHCR e Global Compact) e PARR (Refugee Relocation Support Program), cercando di rendere visibile il problema degli immigrati nel paese. Siamo lieti di queste iniziative di solidarietà che cercano di migliorare la vita delle persone più svantaggiate.