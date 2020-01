Senigallia, ricoverata maestra per meningite Ricoverata maestra, partito allarme anche per i bambini della sua scuola..

L’ennesimo caso di meningite è stato registrato nei giorni scorsi a Senigallia, dove una maestra di cinquanta anni è stata ricoverata d’urgenza. Il ceppo che l’ha colpita è quello meningococcico e quindi batterico, di conseguenza è partita la profilassi per tutte le persone che sono state a contatto con lei ed anche per i bambini.

In Italia negli ultimi tempi, ci sono stati molti casi di questa patologia e purtroppo, molti hanno portato al decesso del paziente. Bisogna riuscire a prenderla in tempo.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la donna è arrivata in ospedale con febbre alta, nausee e malesseri.

I dottori l’hanno subito sottoposta a diverse analisi e poco dopo sono venuti a conoscenza della vera diagnosi. Per questo hanno ricoverato subito la donna ed ora è in gravi condizioni.

Stanno facendo di tutto per cercare di farla riprendere ed infatti ora è sotto monitoraggio e sotto una cura antibiotica. Le varie testate giornalistiche che hanno riportato questa notizia, dicono che le sue condizioni sono molti gravi, nessuno sa se riuscirà a riprendersi, è ricoverata all’ospedale di Fermo.

In tutti i casi di meningite meningococcica è partita la profilassi, per tutte le persone che sono state a contatto con i pazienti. In questo caso, però non è partita solo per gli adulti, ma anche gli alunni della scuola elementare Vallone, dove insegna.

L’Azienda Sanitaria ha avvisato tutti di stare tranquilli, nonostante la gravità del caso, poiché è solo in via precauzionale, ma quasi tutti i genitori sono preoccupati per l’accaduto.

La meningite può arrivare in due forme, la virale che va via da sola e non porta a gravi conseguenze. Mentre in quella batterica, che ha bisogno di una cura antibiotica e soprattutto che può portare a conseguenze fatali per chi ne è affetto.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

