Senigallia, tragedia nella notte dell’Epifania Senigallia, Epifania di sangue: 2 donne hanno perso la vita travolte all'uscita dalla discoteca da un uomo positivo all'alcol test; ecco cos'è successo

Senigallia scossa dalla tragedia che si è consumata nel giorno dell’Epifania. Due donne sono state travolte da una macchina mentre stavano camminando sul ciglio della strada statale “arceviese”, la Sp 360. Le donne stavano tornando a casa probabilmente dopo aver passato la serata nella discoteca Megà, non molto distante al luogo della tragedia. Ecco la ricostruzione dei fatti fatta dalla Polstrada.

Tra le 4 e le 5 del 6 gennaio 2020, due donne stavano camminando lungo la Sp 360, meglio conosciuta come la statale arceviese. Una macchina le ha centrate in pieno e i loro corpi sono stati sbalzati in un campo. L’uomo alla guida del veicolo che le ha investite si è fermato e ha chiesto aiuto ad alcuni passanti che hanno chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Ancona, i vigili del fuoco e il personale del 118. Insieme hanno iniziato a cercare i corpi delle donne che sono stati rinvenuti poco dopo in un campo. Per loro non c’era più nulla da fare, purtroppo. Hanno perso la vita probabilmente sul colpo, per colpa del violentissimo urto.

Le donne, uscite presumibilmente dalla discoteca “Megà” stavano camminando lungo un tratto di strada molto buia. L’automobilista che le ha investite è stato sottoposto all’alcoltest ed è risultato positivo. L’uomo è stato arrestato dagli agenti della polizia stradale di Ancona.

Una terribile tragedia simile a quella in Alto Adige che ha portato via 6 giovani vite. Anche in questo caso, l’alcol, la velocità hanno avuto un ruolo centrale nella tragedia che si è consumata tra Bettolelle e Casine di Ostra.

Il questo caso hanno perso la vita due donne di 34 e 40 anni, residenti a Pesaro. Si chiamavano Sonia Farris ed Elisa Rondina.