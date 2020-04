Senzatetto trova una busta con 17000 dollari dentro Senzatetto trova una busta con 17000 dollari dentro. L'uomo non li ha tenuti per se, ma non li ha neanche restituiti già che non si poteva risalire al proprietario...ma ha fatto qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta

L’onestà di un senzatetto lo ha reso un esempio per la sua comunità dopo essersi fatto conoscere per il suo ammirevole gesto di generosità caritatevole. Kevin Booth, 32 anni, ha dato un grande esempio al mondo consegnando un pacchetto contenente ben 17.000 dollari che ha trovato nella spazzatura ad una banca del cibo.

Kevin è un senzatetto che frequenta i bidoni della spazzatura di alcuni luoghi in cerca di cibo. Un giorno rufolando tra di essi fu sorpreso quando trovò un sacchetto di carta con dei soldi all’interno. Il sacchetto apparteneva alla banca del cibo “Sumner”, che si trova nell’omonima città, vicino Seattle, Washington.

“All’inizio ho pensato: ‘Che cos’è quella cosa per terra?’ Ovviamente, l’ho preso in mano per capire di che cosa si trattasse.” Disse Booth in un’intervista al News Tribune.

Data la tale somma di denaro, l’uomo poteva essere tentato dall’idea di prenderlo e usarlo per migliorare le sue condizioni di vita. Tuttavia, Kevin ha tenuto con se’ il denaro fino al giorno successivo. Non appena i volontari della Sumner Food Bank arrivarono, l’uomo si avvicinò ad uno di loro per restituire il pacco.

“Siamo rimasti molto, molto sorpresi dall’atto di Kevin”, ha dichiarato Anita Miller, direttore della banca alimentare.

Furono tutti affascinati dal gesto del signor Booth, che già conoscevano a causa della situazione critica in cui vive. Come da prassi, i volontari hanno contattato le autorità, che hanno indagato sull’origine del denaro. Il senzatetto è stato interrogato per un paio d’ore. Si assicurarono che ciò che riferì era vero, e fu rilasciato.

Per 90 giorni, la polizia ha trattenuto il denaro, in attesa che qualcuno lo rivendicasse. In assenza di un proprietario, i 17.000 dollari sono stati stanziati per la Sumner Food Bank in grande accordo con Mr. Booth.

Per effettuare la consegna, è stato organizzato un piccolo evento iconico, in cui non solo i soldi sono stati dati alla banca del cibo, ma Kevin Booth è stato onorato per la sua onestà e generosità.

Quest’uomo è diventato bersaglio di lodi e congratulazioni sui social network. Una volta che Kevin ha trovato i soldi, ha scelto di fare la cosa giusta e ha aiutato la banca del cibo che lo aveva sostenuto per anni. Questo è il motivo principale per cui ha deciso di non rivendcare i soldi, dopo i 90 giorni. Ora quest’uomo può fare a meno di cercare cibo nella spazzatura, dal momento che gli è stata concessa una carta di credito da un supermercato per acquistare tutto ciò di cui ha bisogno.