Serata con amici finisce in tragedia, purtroppo lo schianto è stato fatale, aveva solo 22 anni. Dove e cosa è successo

Una notte trascorsa tra amici a ridere e scherzare si è trasformata in tragedia. Al bivio di Cerchio, Mattia Fracassi, 22 anni, originario di San Benedetto dei Marsi, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il giovane stava rientrando a casa, insieme ad altri due amici, dopo una serata trascorsa ad Avezzano. L’auto su cui viaggiavano si è ribaltata, spezzando in modo definitivo i suoi sogni e il suo futuro.

Muore un ragazzo di 22 anni in un incidente nel Marsicano

Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 di Pescina, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma per Mattia non c’è stato nulla da fare. Non era alla guida del veicolo, e il destino ha voluto che quella serata finisse nel modo più crudele.

Mattia Fracassi, figlio unico, era un giovane con tanti sogni e progetti. Proprio in questi giorni stava pianificando un viaggio all’estero, desideroso di esplorare il mondo e vivere nuove esperienze. Ma quel futuro che sembrava così vicino si è interrotto all’improvviso, lasciando un vuoto immenso nella vita dei suoi cari e dell’intera comunità.

A San Benedetto dei Marsi, la notizia della sua morte ha sconvolto tutti. È difficile accettare che un giovane pieno di vita e di speranze non ci sia più, strappato alla vita così prematuramente da una tragedia improvvisa. Le strade della sua città, oggi, sembrano più vuote e silenziose, come se anche il tempo si fosse fermato di fronte a un dolore così grande.

I suoi amici, la famiglia e chiunque lo conoscesse sono uniti nello sgomento e nel dolore. Nessuno riesce a trovare le parole per descrivere la perdita di Mattia, un ragazzo che aveva ancora tutta la vita davanti, e che invece ha visto i suoi sogni spezzati in una notte che nessuno dimenticherà. Il sindaco Antonio Cerasani commenta l’accaduto con parole strazianti:

“Quando si apprendono certe notizie speri di essere incappato semplicemente in brutto sogno, tuttavia, da sveglio, quando il ticchettio dell’orologio continua a scandire inesorabilmente lo scorrere del tempo, con le mani tremolanti e il fiato spezzato, cerchi di metabolizzare qualcosa di impossibile…”

La comunità si stringe attorno alla famiglia Fracassi in questo momento di lutto incolmabile. Resta l’attesa per capire le cause esatte di un incidente che ha cambiato per sempre il destino di una giovane vita.