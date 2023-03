Indagata la ragazza di 28 anni che guidava l’auto che, andando contro lo scooter di Serenella Sparapano, ha causato il decesso della professoressa del Liceo Dante Alighieri di Roma. L’insegnante era nei pressi delle Terme di Caracalla a Roma, quando una macchina le è piombata addosso. Chi la guidava era ubriaca e contromano.

Era ubriaca e guidava contromano la ragazza di 28 anni alla guida dell’auto che ha preso in pieno lo scooter della professoressa del Liceo Classico Dante Alighieri di Roma. Serenella Sparpano ha perso la vita lo scorso 4 marzo, in sella al suo motorino Peugeot Belville bianco.

L’insegnante, molto amata dai suoi studenti, stava percorrendo viale Baccelli, vicino alla Terme di Caracalla. Ogni mattina, in sella al suo scooter, faceva quella strada, per raggiungere la scuola superiore che si trova nel quartiere di Prati. Ma quella è stata l’ultima volta.

La docente, molto conosciuta e amata, viveva alla Garbatella. Insegnava Scienze e Matematica al Liceo Classico Dante Alighieri di Roma. Come ogni mattina in cui aveva lezione, poco prima delle 8 è uscita per andare a scuola.

Era sabato mattina, ma in classe non è mai arrivata. Una ragazza di 28 anni alla guida di una Fiat Punto le ha tolto la vita. La giovane automobilista era in stato di ebbrezza, ha invaso la corsia di marcia opposta e ha falciato lo scooter della prof.

Addio alla professoressa Serenella Sparapano, il Liceo Classico in lutto per la sua scomparsa

Per la professoressa non c’è stato niente da fare. I sanitari giunti in ambulanza sul posto non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. L’automobilista, risultata positiva al test alcolemico, è indagata per delitto stradale.

I suoi alunni l’hanno ricordata anche con striscioni fuori dalla scuola e con una veglia davanti all’istituto. Mentre il preside Giovanni Sedita le ha dedicato una commovente lettera, proclamando il lutto scolastico.