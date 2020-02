Sharon Stone è stata espulsa da un sito di incontri “per aver respinto 2 pretendenti” Sharon Stone è stata espulsa da un sito di incontri "per aver respinto 2 pretendenti"

L’attrice Sharon Stone, 61 anni, è stata espulsa dal social network Bumble, creato per fissare appuntamenti, perché avrebbe respinto diversi pretendenti. Non perde la speranza di trovare l’amore e ultimamente si è dedicata a fare una ricerca su Internet.

Ha confessato di aver avuto diversi appuntamenti: “Mi sto divertendo. Ho incontrato un paio di persone adorabili e ho un paio di amici nuovi. Sto cercando qualcuno che vuole avere una relazione amorevole ed empatica “, ha scritto. Alla fine di dicembre dello scorso anno, Sharon ha riferito attraverso il suo profilo Twitter che il suo account su Bumble, l’applicazione di incontri era stato bloccato dopo che molti utenti l’avevano segnalata come falso.

Fortunatamente, nel giro di poche ore è riuscita a recuperare l’account, ma l’attrice afferma che diversi uomini hanno riportato il suo profilo dopo averli respinti.

“Penso di aver detto di no a un paio di persone e ad alcuni non piace essere rifiutati.” Quando il suo account è stato bloccato, ha rilasciato una dichiarazione pubblica alla società insieme a un’immagine con la dichiarazione che ha ricevuto dalla società.

Clare O’Connor, la direttrice di Bumble, ha fatto una dichiarazione chiarendo che il suo account era già stato sbloccato. Si scusò con l’attrice e disse che sperava che il problema non si sarebbe ripetuto. “Puoi usare di nuovo Bumble, grazie per l’attesa e speriamo che tu possa trovare il tuo amore.”

Secondo le ultime dichiarazioni di Sharon, è alla ricerca dell’amore. L’ultima relazione romantica che ha avuto e fatto conoscere ai media è stata con Angelo Boffa, un uomo d’affari italiano di 42 anni con cui ha avuto un corteggiamento di nove mesi. Sono finiti nell’ottobre 2018.

Sharon è stata sposata tre volte, la prima volta ha sposato il regista e produttore Michael Greenburg nel 1984. Il suo matrimonio è durato solo tre anni, anche se ha divorziato nel 1990. Il suo terzo matrimonio, con il giornalista Phil Bronstein, è durato sei anni, con lui ha adottato suo figlio Roan, 19 anni. Sharon ha altri due figli adottivi: Laird, 14 e Quinn, 13.

Sharon non è l’unica celebrità dello spettacolo che si è rivolta a pagine o applicazioni per cercare la sua metà migliore.Nel 2016, Zac Efron ha detto ai media che era difficile interagire con le donne. “Trovare una ragazza che vede davvero la persona che sono e non i miei personaggi richiederà molto tempo”

Il giovane attore ha aperto un profilo in Tinder, anche se ha confessato che nessuno lo ha contattato. “Ovviamente, hanno pensato che il mio profilo fosse falso, perché le persone non potevano aspettarsi che qualcuno come me volesse usare l’applicazione.”

La notizia ha sorpreso i seguaci di Sharon, così come quelli di Zac.