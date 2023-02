Milano, avviate le pratiche per l'adozione della bimba di 17 mesi con le abrasioni sul corpo

Una nuova importante notizia è quella arrivata in queste ultime ore sulla vicenda della bimba di 17 mesi che ha riportato delle abrasioni sul corpo, per colpa della madre. Gli inquirenti stanno avviando le pratiche per la sua adozione, affinché trovi la famiglia adatta a lei.

Questo episodio così straziante sta facendo ancora discutere. Lo scopo delle forze dell’ordine, che hanno scoperto il tutto grazie ad una telecamera nascosta, è quello di capire il movente il gesto della donna.

La piccola negli ultimi mesi è stata ricoverata in tre diversi ospedali. Aveva delle abrasioni sul corpo e nessuno riusciva a capire la motivazione.

Solo dopo il ricovero al Policlinico di Milano, i dottori hanno iniziato ad avere dei sospetti proprio su sua madre. Per questo hanno deciso di allertare le forze dell’ordine, che a loro volta hanno installato una videocamera nascosta nella stanza.

Proprio grazie a quelle immagini, hanno fatto la straziante scoperta. A provocare quelle abrasioni sul corpo della bambina era proprio la mamma. Quest’ultima prendeva un deodorante spray per adulti e lo spruzzava sulla piccola ad una distanza molto ravvicinata.

Gli inquirenti hanno disposto subito il suo arresto, ma lei ha sempre negato ogni accusa. Il Gip, dopo l’udienza, ha disposto la sua permanenza nella casa circondariale ed ha anche tolto la podestà genitoriale alla donna e al marito.

Le pratiche dell’adozione della bimba di 17 mesi

I medici hanno dato le dimissioni alla bimba negli ultimi giorni. Tuttavia, vista la decisione del Giudice, ora si trova in una struttura protetta, affidata alle cure degli assistenti sociali.

In queste ore è emerso che il Tribunale ha deciso di avviare le pratiche per la sua adozione. Tuttavia, il legale della madre, Vincenzo Sparaco, si sta opponendo ed ha chiesto che venga affidata ai loro familiari.

Gli inquirenti stanno lavorando per capire il movente dietro questo gesto così straziante. La donna si è difesa dicendo che non voleva farle del male, ma che voleva solo igienizzare la figlia. Si indaga sulla possibilità che la madre possa aver riportato dei problemi post parto.