Si è spento Jaxon Buell, il bambino nato con una malformazione alla testa È morto Jaxon, il bambino nato con una grave malformazione alla testa. Tutti avevano a cuore la sua storia

Ricorderete sicuramente la storia del piccolo Jaxon e del suo miracolo. Vi avevamo raccontato di quando festeggiò, nel 2017, il suo secondo compleanno e di quanto speciale fù la cosa, considerando che Jaxon non era affatto un bimbo come tutti gli altri. Infatti, il piccolo, figlio di Brandon e Brittany Buell, era purtroppo venuto al mondo con una grave malformazione congenita che aveva colpito la testa e che non aveva permesso al cervello e al cranio di svilupparsi.

Gli stessi medici, che avevano seguito sua mamma anche prima della nascita di Jaxon, avevano addirittura sconsigliato ai genitori di portare a termine la gravidanza, pronosticando per lui un’aspettativa di vita molto bassa e avvisandoli che, addirittura, il loro bambino avrebbe potuto non superare il parto.

Brandon e Brittany, però, hanno detto no e hanno voluto dare la possibilità di combattere a Jaxon, pur consapevoli delle difficoltà a cui stavano andavano incontro. Jaxon è venuto al mondo in Florida, nel 2014, e la sua mamma e il suo papà hanno documentato la sua storia sui social fin dall’inizio, non mancando di dimostrare la loro gratitudine alla vita per questo dono, nonostante tutto.

Nel 2017 sua mamma Brittany scrisse: “Alcuni giorni sono davvero difficili. Combattiamo sfide quotidiane. Ma ci sorprende come il nostro piccolo sia attaccato alla vita, la sua forza è la nostra forza. Siamo una famiglia molto unita e grata a Dio”.

La famiglia Buell ha da sempre voluto condividere la sua storia per far riflettere i genitori nel momento in cui gli viene data la possibilità di abortire. Hanno da sempre affermato che la vita è il dono più grande che ha l’uomo e che nessuno ha il diritto di portarcelo via.

La battaglia di Jaxon e della sua splendida famiglia, però, si è purtroppo conclusa. E’ di poche ore fa, infatti, la notizia della dipartita del piccolo Jaxon Buell. A dare il triste annuncio è stato suo papà Brandon che, attraverso l’emittente “News4Jax” ha dato la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire: “Jaxon è morto molto serenamente tra le mie braccia. Era circondato dai suoi genitori e dalla sua famiglia e ha goduto di tanto amore negli ultimi momenti della sua vita e del suo percorso con noi. Mio figlio ha cambiato la nostra vita e quella di tante persone, ci mancherà tantissimo”. Il piccolo Jaxon aveva 5 anni.

Jaxon Buell era affetto, come anticipato, da una rara patologia chiamata “anencefalia” che non ha mai permesso al suo cervello e al suo cranio di svilupparsi. Le sue condizioni negli ultimi giorni erano parecchio peggiorate e, nonostante gli sforzi dei medici, è venuto a mancare tra le braccia dei suoi cari. Inoltre, i suoi genitori, hanno voluto sottolineare che il decesso di loro figlio non è assolutamente collegato all’attuale emergenza sanitaria.