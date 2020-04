Si reca dal venditore per pagare l’oggetto rotto, ma quando scopre quando costa finisce svenuta a terra. Rompe accidentalmente un braccialetto in un negozio. Decisa ad essere onesta si reca dal venditore per pagare l'oggetto rotto, ma quando scopre quando costa finisce svenuta a terra.

Visitare un negozio in cui vendono articoli costosi, di lusso, e di un certo valore, deve ricordarci che dobbiamo spostarci con attenzione e con molta cura, poiché molti di questi prodotti possono rompersi accidentalmente e probabilmente dovremo pagarli. Inoltre, questa situazione potrebbe risultare scomoda anche se gli articoli fossero economici. Ma questa situazione può diventare ancora più scomoda per coloro che hanno l’opportunità di visitare un altro paese perché la vergogna è maggiore. E a peggiorare le cose, è molto probabile che in questo ci sia una valuta diversa dalla vostra, il che potrebbe complicare un po’ di più le cose. Solo a pensarci possiamo sentire la frustrazione di un evento simile. Questo sfortunato evento è quello che è successo a questa turista mentre visitava una gioielleria nella città di Ruili, nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina.

Il 27 giugno questa donna stava visitando un mercato di giada in questa città. La donna si dilettò con i gioielli esotici e decise di provare uno dei bellissimi bracciali di giada che erano sugli scaffali. Mentre provava il braccialetto al polso, accadde qualcosa di inaspettato che rovinò tutto. Il gioiello esotico cadde a terra frantumandosi all'istante, la donna scioccata non riuscì a crederci. Mentre fissava l'oggetto rotto sul pavimento, perplessa, chiese al venditore il suo prezzo per assumersi la responsabilità e pagare ciò che aveva rotto, non immaginando cosa le sarebbe successo di lì a poco. La giada è un prodotto di lusso in Cina, poiché è vista come la rappresentazione della purezza e credono che abbia la capacità di scongiurare il male, e persino di portare una lunga vita, quindi il suo prezzo non è tra i più economici. Il proprietario del negozio comunicò il prezzo del braccialetto alla turista: ben 300.000 yen (valuta cinese), che equivale a 34.000 euro, e circa 44.000 dollari. Nel sentire la cifra la donna perse i sensi e cadde a terra. I parenti della donna furono molto sorpresi dalla cifra che dovevano pagare per quello che, per loro, era un semplice braccialetto. Offrirono al proprietario dello stabilimento 70.000 yen (8.000 euro e circa 10.000 dollari), ma egli ritenne che la cifra fosse troppo bassa rispetto al valore dell'oggetto. Concordarono di avvalersi del parere di un esperto per valutare il pezzo e quindi sapere esattamente quanto costa. L'esperto stabilì il valore dell'oggetto a 180.000 yen (20.700 euro e circa 26.500 dollari). La famiglia non ebbe altra scelta che pagare all'imprenditore l'importo stabilito.