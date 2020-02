Si salva dal morire annegata in un lago ghiacciato, ma giorni dopo si trova ad affrontare di peggio Cade nel lago ghiacciato e non riescono a tirarla fuori. Pensava di morire ma finalmente riescono a trarla in salvo. L'esperienza è stata terribile ma niente in confronto a ciò che l'aspettava giorni dopo.

Korisa Miller, una donna del Michigan, negli Stati Uniti, è finita nella peggiore fretta il 27 gennaio, quando stava pescando con la sua amica Melissa Kozlowski, sul lago di St. Clair, nella contea di Harrison. Non riuscivo a immaginare che un giorno tra amici sarebbe finita in un miracoloso salvataggio e nell’umiliante esperienza che aveva vissuto.

Con una mossa sfortunata, Korisa perse l’equilibrio sul molo, scivolò e cadde nel lago ghiacciato, nel panico. Melissa fece del suo meglio per aiutare la sua amica, ma i suoi sforzi furono inutili. Korisa ha trascorso più di 15 minuti a combattere per uscire, finché non hanno visto alcuni pescatori e hanno chiesto aiuto per farla uscire dall’acqua ghiacciata.

Joe e Mark erano gli uomini gentili che vennero immediatamente ad aiutare la giovane donna. Mentre era caduta in acqua con un cappotto e un maglione da neve, gli uomini procedettero a toglierli, perché nel loro entusiasmo per aiutarla la stavano affondando ulteriormente con quei vestiti pesanti. L’ ufficio dello sceriffo della contea di Macomb ha ricevuto un avviso e si è presentato anche al molo per assistere la donna.

Quando gli ufficiali si presentarono, Joe e Mark tenevano Korisa sull’acqua, ma il suo peso non aiutava, la giovane donna iniziò a perdere forza ed era terrorizzata. «Pensavo solo che sarei morto, ero affondato nel ghiaccio, l’acqua ghiacciata a 2 gradi mi ha raggiunto la mascella, ho faticato a rimanere in superficie. Ho appena detto alla mia amica: non lasciarmi morire “, ha detto Korisa.

“Dalla vita in giù ero completamente insensibile. Non riuscivo a sentire i miei piedi “, ha aggiunto. Tra i pescatori e gli ufficiali, con grande sforzo la sollevarono spingendola dalle cosce, riuscendo a farla uscire dall’acqua e trascinarla sul bordo del molo.

Finalmente ero al sicuro! L’ufficio dello sceriffo era molto orgoglioso del lavoro degli ufficiali, quindi pubblicarono il video del riscatto online, senza immaginare che sarebbe diventato virale ma per le ragioni sbagliate … Korisa lo ha anche condiviso nelle loro reti, inizialmente, per sensibilizzare sui pericoli della pesca sul ghiaccio e sulle precauzioni da prendere, oltre a ringraziare gli eroi che gli hanno salvato la vita.

Ma in una svolta crudele di eventi, la gente non è stata in grado di vedere oltre e ha iniziato a pubblicare commenti offensivi, chiamandola “grassa” e chiedendole “perché indossava abiti così inappropriati per la pesca sul ghiaccio” . Korisa si sentì assolutamente imbarazzata dalle critiche, al punto da rimpiangere di aver autorizzato gli ufficiali a divulgare il video, ma era già tardi ed era già sulla bocca di tutti.

Quindi si armò di coraggio e rispose alla presa in giro: “Mi hanno tolto la giacca e il maglione perché stavo soffocando. Ecco perché ero in canotta, non ci sono andata in canotta “, ha spiegato. “Dopo aver vissuto un’esperienza così traumatica e quasi morire, è questo che la gente ha da dire?”

“Siete tutti bambini piccoli che hanno bisogno di ferire gli altri perché non potete amare voi stessi. Prego che nessuno debba superare questo. Sono felice di essere vivo e condividere la mia storia. Questo non mi impedirà di fare ciò che amo, ora vado a pescare con la corda e il giubbotto di salvataggio “, ha aggiunto.

«Penso che queste persone non abbiano più coscienza. La gente non ha idea che ho pesato 180 chili e ora sono come sono “, ha concluso. Molte persone sono andate in rete per supportare Korisa.

«Non posso credere che questo è ciò che il nostro mondo è adesso! La donna è caduta nell’acqua gelida ed è stata salvata e tutte le persone devono commentare il suo aspetto fisico. Vergogna a tutti voi. Grazie ai soccorritori e felice che stia bene “, ha detto un utente di Internet.

«Bravo per i soccorritori, se avessero avuto opinioni negative su Korisa, almeno le avrebbero tenute e fatto ciò che doveva essere fatto. Hanno salvato una vita! » , ha scritto un’altra persona. Mandiamo un messaggio di solidarietà a Korisa, le persone devono rendersi conto di quanti danni può fare un semplice commento, condividere questa notizia per aumentare la consapevolezza e insieme realizziamo un mondo di maggiore sensibilità ed empatia.