Si vendica dello stato pagando una tassa Si presenta in agenzia per pagare le tasse con 5 cariole piene di penny per vendicarsi. Ecco perché o ha fatto

Pagare le tasse non piace a nessuno, ma questo ci dovrebbe dare il diritto di usufruire di alcune “agevolazioni”, almeno in teoria. Il protagonista di questa storia è Nick Stafford, un cittadino della Virginia, che è riuscito a fare fortuna partendo dal nulla, nel garage di casa sua.

Lo scorso anno Nick ha pagato oltre 300.000 dollari di tasse, e ha sempre rispettato i suoi doveri verso lo stato, non infrangendo alcuna legge e pagando sempre puntualmente le tasse dovute.

Tutto è iniziato quando Nick ha dovuto chiamare il Dipartimento di veicoli a motore (DMV) per chiedere una semplice informazione. L’uomo aveva acquistato una Corvette per suo figlio, ma possedendo quattro case in due diverse contee, voleva sapere quale delle due contee doveva inserire nel libretto del veicolo.

Era una semplice domanda alla quale i funzionari della DMV potevano rispondere nel giro di 30 secondi. Ma dopo una lunga attesa fu indirizzato a un call center, incapaci di aiutarlo con la sua semplice domanda.

Ha chiesto di poter avere i telefoni diretti dell’agenzia per mettersi in contatto direttamente con loro, ma glieli hanno negati. Nick allora si è rivolto a un avvocato per ottenere i contatti, dato che la legge dice che ogni cittadino ha diritto a chiedere informazioni.

Quando ha ottenuto i numeri e si è messo in contato con loro, ha ricevuto il peggiore dei trattamenti. Gli hanno risposto che non era una linea disponibile al pubblico e gli hanno riattaccato il telefono in faccia.

“Inutile dire che, dopo MOLTI tentativi allo stesso numero (il numero che non mi è era” permesso ” chiamare), ho finalmente ottenuto la risposta alla mia domanda”, ha detto Nick ai media.

Quello che Nick ha fatto è stato presentare tre cause, una allo stato e due ai dipendenti che gli hanno risposto malamente. Inoltre arrivato il momento di pagare le tasse dei veicoli alla DMV ha preparato una bella vendetta.

Si è presentato con 5 cariole piene di penny per un totale di 2987 dollari. Il personale ha impiegato 12 ora a contare tutte le monetine e per legge non potevano rifiutare il pagamento. È così che Nick si è vendicato dell’agenzia, facendo sentire la sua voce.