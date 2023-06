Svolta nel caso di Sibora Gagani scomparsa nel 2014. L’ex ha confessato di averle tolto la vita e nove anni dopo la famiglia della giovane ragazza sa finalmente cosa le è successo, anche se si tratta dell’ennesimo caso di femminicidio. Il corpo della giovane è stato ritrovato in Spagna dopo tanto tempo. L’uomo avrebbe provato a sciogliere il suo corpo nell’acido.

Marco R., ex fidanzato di Sibora, ha confessato di aver tolto la vita alla giovane 22enne italo albanese, scomparsa nel 2014. L’ultima volta l’avevano vista a Torremolinos, in Spagna, dove era andata a vivere con il suo compagno, che si è trasformato nel suo carnefice.

Dopo 9 anni, il 7 giugno del 2023 le autorità spagnole hanno ritrovato il corpo della ragazza, nascosto in una cassa di legno tra due pareti nella casa dove la 22enne viveva con il suo ex compagno. Non c’è la conferma del Dna, ma gli inquirenti hanno pochi dubbi.

L’uomo di 45 anni di Nettuno nel frattempo ha confessato. Gli agenti spagnoli lo avevano arrestato in Spagna per il presunto omicidio della sua attuale fidanzata. La 28enne Paula, infatti, è stata uccisa a fine maggio con 14 coltellate mentre si trovava a casa.

L’ex di Sibora Gabani avrebbe raccontato di aver usato dell’ acido per tentare di far sparire il corpo, che poi ha deciso di murare nella sua abitazione, così da non farne trovare le tracce. A distanza di 9 anni si chiude il caso.

La perquisizione della casa ha avuto luogo in seguito a un altro terribile decesso, quello della nuova compagna. Marco R. aveva tentato di fuggire, ma qualche ora dopo la polizia lo ha fermato e condotto in cella.

Dopo aver tolto la vita a Paula, l’uomo ha confessato anche l’altro delitto e da lì è stato ritrovato il corpo.