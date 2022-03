In Sicilia è arrivato il progetto “Case a 1 euro“. Si tratta di un’iniziativa con il fine di rivitalizzare il borgo di Castiglione di Sicilia, patrimonio situato tra L’Etna e l’Alcantara. Scopriamo insieme cosa è e come funziona questa nuova misura.

Nella regione della Sicilia è iniziato il bando “Case a 1 euro”. Questa iniziativa è stata pensata principalmente per un preciso scopo, ossia quello di dare più valore al centro storico di Castiglione di Sicilia il quale è situato tra l’Etna e l’Alcantara. Tale progetto è stato molto apprezzato dalla maggior parte dei cittadini e già c’è un boom di richieste da tutte le parti del mondo.

Senza alcuna ombra di dubbio la Sicilia è una delle regioni più amate e visitate nel nostro paese. Una regione ricca di cultura che regala emozioni autentiche. L’isola più grande d’Italia è una terre sorprendente caratterizzata da un’importante storia e tradizioni.

In questa regione da poco è partito un progetto che interessa un paesino nella provincia di Catania. Si tratta dell’iniziativa “Case a 1 euro”, una musira sviluppata per rivalutare il centro storico di Castiglione. Attualmente sono stati acquistati solo due immobili al prezzo di 1 euro ma le richieste sono numerose.

A rilasciare qualche dichiarazione in merito a tale progetto è stato il sindaco Antonio Camarda. Quest’ultimo ha affermato:

In questi anni insieme all’amministrazione comunale ed in particolare all’assessore all’Urbanistica Filippo Giannetto abbiamo lavorato costantemente per promuovere questa iniziativa. In tutto il mondo si è parlato di Castiglione di Sicilia e della nostra iniziativa case ad 1 euro. Da qualche giorno per i primi due immobili è partita la procedura. La scadenza per partecipare è fissata al 27 marzo alle ore 13.