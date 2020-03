Siena, crolla il ponte che si trova sopra il fiume Paglia Nella notte tra domenica e lunedì è crollato il ponte che si trova sopra il fiume Paglia nel comune di Radicofani, in provincia di Siena.

Il ponte si trova al bivio “Scaldasole” della Cassia, era inagibile dall’autunno del 2014 e quel tratto di strada era stato chiuso al transito proprio per il rischio crollo.

Da tempo sono state fatte delle deviazioni. L’allarme sull’infrastruttura pericolante era stato lanciato anni fa.

Il ponte che si trova sul fiume Paglia è stato chiuso da più di 5 anni e nel 2017 era stato completato un percorso alternativo.

Probabilmente il crollo del ponte è dovuto anche dalle ultime piogge che hanno fatto cedere l’infrastruttura. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sono diversi gli automobilisti che che avevano notato la struttura in condizioni precarie, soprattutto negli ultimi tempi.

Nicoletta Innocenti, presidente di Opera Val d’Orcia, aveva già denunciato la situazione affermando che era “evidente a chiunque passi in questi giorni sulla Cassia all’altezza della zona artigianale di Abbadia San Salvatore che il viadotto sostituito dall’attuale bypass sta crollando. C’è qualcuno che motivatamente parla di subsidenza (fenomeno di abbassamento del suolo che può avere cause naturali, legate a processi geologici, ma spesso anche cause artificiali o antropiche legate alle azioni dell´uomo negative per i territori) da mettere in relazione alla geotermia in Amiata e i piloni totalmente scoperti ne sarebbero il segno”.

Adesso verranno rimosse le macerie e servirà un ulteriore misura di sicurezza per il ponte.

“La progettazione delle attività di demolizione è già conclusa ed è in corso di perfezionamento l’iter per il reperimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti, ad esito del quale saranno avviati i lavori”, si legge in una nota.

In queste ore stanno circolando sui vari social network le foto che mostrano la struttura letteralmente collassata. È rimasto in piedi soltanto il guard rail.