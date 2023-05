Sienna Weir non ce l’ha fatta, i genitori hanno deciso di staccare la spina

Non ce l’ha fatta Sienna Weir, la finalista di Miss Universo si è spenta per sempre a soli 23 anni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia, che dopo settimane di agonia, ha deciso di staccare la spina e mettere fine alle sofferenze della giovane modella.

Sienna Weir è caduta da cavallo durante il Windsor Polo Ground dello scorso 2 aprile. L’animale si è imbizzarrito e la 23enne ha riportato gravi traumi. Subito è stata trasportata in ospedale, dove i medici hanno cercato di fare il possibile per salvarle la vita.

Per settimane è rimasta attaccata ai macchinari, mentre gli amici, la famiglia e i colleghi del mondo della moda hanno pregato e sperato in un miracolo. Un miracolo che purtroppo non è arrivato. I familiari sono stati costretti a prendere la decisione più difficile: staccare la spina e dire addio a Sienna Weir.

Lo strazio del fidanzato di Sienna Weir

Il fidanzato Tom Bull non riesce ancora a credere che non potrà mai più rivederla. L’ha salutata sui social con parole strazianti: “Ci siamo amati con un amore che era più che amore”.

Anche gli amici in queste ore stanno pubblicando numerosi post di addio e foto ricordo della 23enne. Tutti l’hanno descritta come una ragazza sempre sorridente e allegra. Un sorriso che riusciva ad illuminare ogni stanza.

Era una cavallerizza esperta

La finalista di Miss Universo era una cavallerizza esperta, una passione che aveva coltivato sin da quando aveva 3 anni. Si era laureata due volte, in letteratura inglese e psicologia. Era entrata a far parte del mondo della moda e aveva in progetto di trasferirsi a Londra. Purtroppo quelle ali e quei sogni sono stati spezzati a soli 23 anni, dopo una caduta a cavallo.

L’allegria e la forza di Sienna continueranno a vivere per sempre nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata.

“Eri una delle anime più gentili al mondo. Il mondo è molto buio ora che te ne sei andata”.