Aveva solo 35 anni Silvia Bongiovanni, una commessa mamma di due bimbi piccoli che oggi non c'è più. A causa di un infarto che non le ha dato scampo ha perso la vita

Si chiamava Silvia Bongiovanni, aveva 35 anni, era mamma di due bimbi piccoli e lavorava come commessa. La figlia della scrittrice Claudia Vignolo ha perso la vita in giovane età a causa di un infarto che, purtroppo, non le ha dato scampo. Il decesso è avvenuto nella casa dove viveva con il marito e i figli. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far niente per salvarle la vita.

La comunità di San Michele Mondovì, in provincia di Cuneo, in Piemonte, è sgomento per quanto accaduto. Nella serata di martedì 10 ottobre, nella casa dove viveva con la famiglia, la donna di 35 anni ha perso la vita per un infarto che non le ha dato scampo.

La donna, originaria di Villanova Mondovì, figlia della famosa scrittrice Claudia Vignolo, si è sentita male a casa e i soccorritori, subito arrivati, non hanno potuto far nulla per salvare la sua vita. Lascia il marito Marco Battaglieri e due figli, Umberto ed Ettore: uno va ancora all’asilo, mentre l’altro aveva da poco cominciato la scuola primaria.

La donna lavorava come commessa in un supermarket a Ceva ed era molto conosciuta in paese. Sgomenti anche i genitori, la scrittrice villanovese Claudia Vignolo e il padre Beppe, insieme alla sorella Valentina.

La donna era anche rappresentante di classe presso l’asilo frequentato dal suo bimbo più piccolo. Quando in città si è sparsa la notizia del suo improvviso e inspiegabile decesso, tutta la comunità si è stretta ai famigliari in questo momento di profondo lutto.

Addio a Silvia Bongiovanni, le parole del sindaco di San Michele Mondovì: la comunità si stringe alla famiglia della 35enne

Daniele Aimone, sindaco della città di San Michele Mondovì, offre parole di cordoglio parlando a nome di tutta la comunità, ancora incredula di fronte a questo improvviso decesso.

Fonte foto da Pixabay