Silvia morta a 25 anni a Napoli, il suo corpo trovato in casa privo di vita

Si indaga per il caso della morte di una giovane donna in Campania. Silvia è morta a 25 a Napoli. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella sua abitazione. La Procura ha già deciso di aprire un’indagine per capire le cause della morte di Silvia Sabato, mentre famigliari e amici vivono questo momento di profondo dolore.

Silvia era una giovane studentessa di Archeologia. Originaria della frazione San Cataldo del Comune di Bella, in provincia di Potenza, in Basilicata, viveva da qualche tempo nel capoluogo partenopeo dove studiava all’università. A dare la notizia della sua morte è stato il sindaco Leonardo Sabato, con un post sui social.

Il ritrovamento del corpo non è recente, ma risale allo scorso 20 luglio. Silvia Sabato era nella sua casa, a terra, priva di vita. Non aveva apparenti segni di violenza sul corpo. Forse si è trattato di un malore che ha causato la morte della giovane ragazza.

La Procura ha già aperto un’inchiesta per fare un po’ di chiarezza sul caso della morte della giovane 25enne. Solamente l’autopsia, già disposta presso un medico legale, potrà far luce sul caso e spiegare cosa è successo in quella casa, quando Silvia ha perso la vita.

Silvia morta a 25 anni a Napoli, il commento del sindaco della sua città d’origine

Il sindaco della sua città ha espresso il cordoglio di tutta la comunità per la tragica e sconvolgente notizia.