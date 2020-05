Silvia Romano è arrivata in Italia: il momento dell’abbraccio con i genitori Silvia Romano, la volontaria rapita in Africa più di un anno e mezzo fa, è appena atterrata in Italia: ad attenderla la famiglia, Giuseppe Conte e Luigi di Maio

Silvia Romano è appena atterrata in Italia, ad attenderla all’aeroporto di Ciampino c’era la sua famiglia, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e anche Luigi di Maio oltre alla folla di giornalisti e autorità statali

Un momento del tutto emozionante, a Milano nel frattempo è stato fatto un lungo applauso durato circa 5 minuti in onore della giovane volontaria rapita in Africa oltre un anno e mezzo fa. La ragazza è stata rapita in Kenya e tenuta prigioniera in Somalia, liberata grazie al duro lavoro dell’intelligence italiana

La ragazza è atterrata a Roma con una lunga veste islamica e munita di tutte le protezioni, mascherina e guanti, ha potuto riabbracciare la famiglia, sua mamma e sua sorella per poi dedicarsi ad un lungo abbraccio e saluto con il padre.

A Milano, nei balconi vicini alla casa di Silvia, sono stati appesi palloncini e numerosi striscioni: all’interno del suo condominio una grossa gigantografia con scritto “Bentornata a casa Silvia” e ancora “le brigate volontarie per l’emergenza salutano Silvia”

Adesso, non appena sarà possibile, Silvia sarà interrogata dagli inquirenti per far luce sulla sua scomparsa. Sulla vicenda era stato aperto un fascicolo per sequestro di persona con finalità di terrorismo. La ragazza collaborava con la Onlus Marchigiana “Africa Milele” quando è stata rapita

Ci sono molte cose da chiarire sulla vicenda, dal momento del sequestro alle indiscrezioni sulla sua conversione all’Islam. Inoltre si parlerà dell’ipotesi per cui il rilascio ha richiesto un riscatto, si è parlato anche di un matrimonio imposto con un carceriere secondo il rito islamico.

Notizia in aggiornamento