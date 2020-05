Silvia Romano è stata liberata, l’annuncio del premier Giuseppe Conte Silvia Romano, la ragazza che lavorava come volontaria in una Onlus rapita in Kenya un anno e mezzo fa: il Presidente del Consiglio fa l'annuncio sui social

Silvia Romana è stata liberata: la ragazza, di 24 anni, è stata rapita più di un anno e mezzo fa in Africa, mentre lavorava come volontaria per la onlus “Africa Miele”, ad annunciarlo è stato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con un annuncio sui social

“Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia!” scrive il Premier sui social

La giovane si trovava in Kenya e stava collaborando per dei progetti di cooperazione internazionale ed è scomparsa nel Novembre 2018, mentre si trovava in un orfanotrofio a Likoni con una onlus: la donna è stata sequestrata durante un attacco in cui altre cinque persone rimasero ferite

La giovane si era laureata a Milano, a Febbraio 2018, in una scuola per mediatori linguistici per la sicurezza e la difesa sociale con una tesi sulla tratta di esseri umani. Inoltre, aveva anche una grande passione per lo sport, al tempo lavorava in una palestra milanese, la Zero gravity e proprio un collage aal tempo rilasciò una dichiarazione, descrivendo Silvia

“Una ragazza appassionata, bravissima. Già alla sua seconda esperienza di volontariato in Kenya. Era tornata in Italia qualche settimana fa, poi era partita nuovamente per l’Africa”

“Quando era a Milano, insegnava ginnastica artistica alle ragazzine qui da noi. Una persona tranquilla e disponibile”.

Dopo il rapimento vennero immediatamente aperte le indagini, in un paio di giorni sono scattati i primi arresti ma gli indagati non facevano parte del comando. Nessuno delle persone arrestate rivelò nulla sul rapimento, nonostante venne promessa una somma di 25 mila euro in cambio

Notizia in aggiornamento