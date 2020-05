Silvia Romano parla dopo la liberazione: “sono stata forte” Silvia Romano è stata liberata dopo quasi due anni di prigionia, ecco le prime parole della giovane 24 enne: "Sono stata forte e ho resistito"

Silvia Romano è stata liberata, dopo quasi due anni di prigionia la giovane 24 enne tornerà in Italia domani, domenica 10 maggio: il viaggi avverrà con l’aereo dell’Aise e atterrerà all’aeroporto Ciampino di Roma alle 14, nel frattempo la giovane ha rotto il silenzio

“Sto bene e non vedo l’ora di tornare in Italia. Sono stata forte e ho resistito”, sono queste le prime parole della ragazza liberata grazie ad un’operazione dell’intelligence questa notte. Dopo un anno in mezzo potrà tornare finalmente in Patria

Ad annunciare la liberazione della giovane è il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte con un post sui social ha scritto: “Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi dell’intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia”

Il Presidente del Copasir, Raffaele Volpi fa sapere che la ragazza “sta bene ed è in forma”, Anche se, inevitabilmente, “provata dallo stato di prigionia”

L’operazione dell’Aise si è svolta questa notte grazie ai servizi turchi e somali, adesso la ragazza è in totale sicurezza nel compund delle forze internazionali a Mogadiscio in attesa di poter tornare in Patria.

La ragazza si trovava in Kenya per svolgere del volontariato con la onlus marchigiana Africa Milele. La notte del 20 novembre del 2018 è stata rapita mentre era in un villaggio a Chacama ad 80 chilometri dalla capitale del Paese Nairobi

Durante quella notte sono rimaste ferite 5 persone, i rapitori hanno fatto irruzione armati di fucili e machete portando via Silvia, dopo qualche giorno tre dei responsabili sono stati arrestati ma non hanno rilasciato dichiarazioni utili il ritrovamento della ragazza che presumibilmente era stata portata in Somalia dopo il sequestro.