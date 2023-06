29 trofei in 31 anni di presidenza: l'A.C. Milan ha pubblicato un toccante messaggio di addio per salutare per sempre Silvio Berlusconi

È arrivata questa mattina la notizia della scomparsa di uno dei personaggi politici più influenti degli ultimi decenni in Italia, Silvio Berlusconi. Il 4 volte Premier ha lasciato un segno indelebile non solo nel mondo della politica e dell’imprenditoria, ma anche in quello del calcio. Leggendario il suo percorso da presidente del Milan, durato dal 1986 al 2017.

Il 12 giugno del 2023 sarà per sempre una data storica per l’Italia. Lo sarà perché si è spento per sempre, all’età di 86 anni, uno dei personaggi politici e non solo più importanti ed influenti degli ultimi decenni e della storia del paese.

Le condizioni del Cavaliere si erano aggravate negli ultimi mesi, con un primo ricovero alla clinica San Raffaele di Milano a inizio aprile, in cui già si era temuto per il peggio.

Poi il miglioramento e le dimissioni che avevano fatto ben sperare.

Qualche giorno fa la notizia di un nuovo ricovero di Berlusconi e la tragica notizia di questa mattina, quando la famiglia e i 5 figli dell’86enne hanno raggiunto insieme la clinica per dargli l’ultimo addio.

Il Milan saluta Silvio Berlusconi

Se la carriera politica e imprenditoriale di Silvio Berlusconi resterà per sempre nella storia, lo stesso si può dire di ciò che ha lasciato nel mondo del calcio.

Il Cavaliere tentò di avvicinarsi al calcio nei primi anni 80, quando cercò di acquistare l’Inter. La trattativa non si concluse e il 20 febbraio del 1986, invece, divenne ufficialmente il proprietario del Milan.

Durante il periodo della sua maggioranza azionaria, il Milan di Berlusconi trionfò portando a casa 8 campionati di Serie A, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 UEFA Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA.

Dal 2017 Berlusconi non è più legato alla società rossonera, ma il Milan non ha certo dimenticato quanto fatto dal suo ex presidente per la storia del club. In una nota pubblicata sui social, l’A.C. Milan ha scritto: