Silvio Berlusconi, ecco quanto vale il patrimonio dell’ex Premier

In queste ultime ore l’Italia intera sta vivendo un vero e proprio lutto. L’intero Paese si è infatti fermato dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi. L’ex Premier si è spento all’età di 86 anni presso l’Ospedale San Raffaele di Milano a causa di una malattia contro cui combatteva da tempo.

Politico e grande imprenditore, Silvio Berlusconi è stato al centro della scena del nostro Paese per moltissimi anni. In questi giorni l’ex Premier è stato di nuovo ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano per fare dei alcuni controlli necessari dopo l’anomalia di alcuni valori riscontrata negli ultimi esami.

Come già anticipato, la notizia della scomparsa del Presidente ha lasciato tutti senza parole. I 5 figli di Silvio Berlusconi, si troveranno ad ereditare un patrimonio a dir poco considerevole. Nel 2021, infatti, Silvio Berlusconi reso pubblica la sua dichiarazione dei redditi, mostrando in questo modo di essere il più ricco del Paese.

Stando a quanto attesta la dichiarazione dei redditi resa pubblica nel 2021, Silvio Berlusconi ha percepito 50 milioni 661mila 390 euro. Secondo il portale ‘Adnkronos’, la cifra è di circa 3 milioni di euro in più rispetto a quella incassata nell’anno precedente. Nel 2022, invece, Silvio Berlusconi è stato l’unico politico a non pubblicare l’ultima dichiarazione dei redditi e le informazioni riguardo la sua situazione patrimoniale.

Per quanto riguarda i possedimenti dell’ex Premier, sempre nel 2021 è emerso l’acquisto di un immobile nel Comune di Casatenovo. Questa è la dimora in cui Silvio Berlusconi ha vissuto con l’ex compagna Francesca Pascale. Tra i possedimenti dell’ex Premier, inoltre, possiamo citare tre fabbricati a Milano, una villa sul Lago Maggiore, le dimore ad Antigua e a Lampedusa.

Non solo immobili. Dell’immenso patrimonio di Silvio Berlusconi fanno parte anche molti beni di lusso, come un’Audi A6, altre macchine di lusso e tre imbarcazioni extra lusso. Sempre nella dichiarazione dei redditi resa pubblica nel 2021, sono emersi anche i titoli delle azioni dell’imprenditore.