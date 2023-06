L’addio a Silvio Berlusconi, con il lutto nazionale proclamato per dire addio a chi è stato premier del Governo italiano per diversi mandati. I funerali dell’ex presidente del Milan, che oggi aveva preso in gestione il Monza Calcio, riportandolo in serie A, si terranno al Duomo con una Messa solenne. La camera ardente allestita ad Arcore, nella sua villa, sarà aperta solo a famigliari e amici stretti.

Silvio Berlusconi è deceduto all’età di 86 anni. Da quattro giorni si trovava ricoverato, per la seconda volta in poco tempo, all’ospedale San Raffaele di Milano. Lo avevano trattenuto venerdì 9 giugno, dopo le dimissioni del 19 maggio a seguito di un ricovero durato 45 giorni.

Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri avevano detto che si trovava ricoverato per l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica”. E avevano escluso una condizione critica e grave. La situazione però è precipitata velocemente.

Il corpo del Cavaliere è stato trasferito già nella giornata di lunedì 12 giugno, giorno del decesso, nella sua villa ad Arcore. Qui famigliari e amici stretti potranno salutarlo. Poi i funerali di Stato, nel Duomo di Milano.

E mentre tutta Italia e tutto il mondo inviano le più sentite condoglianze alla famiglia dell’imprenditore e politico italiano, c’è chi chiede di intitolare lo stadio del Monza proprio a Silvio Berlusconi, per quanto fatto per la squadra di calcio locale in questo poco tempo.

Silvio Berlusconi, lutto nazionale per dire addio all’ex premier italiano

Per i funerali di Stato, che si svolgeranno mercoledì 14 giugno 2023 a Milano, al Duomo, è stato proclamato il lutto nazionale. Lo ha deciso il Governo. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha già firmato un dispositivo in merito.

A Palazzo Chigi, sede del Governo, in segno di lutto per la scomparsa dell’ex premier italiano, le bandiere sono state messe a mezz’asta.