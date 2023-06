Il mondo della politica locale è in lutto per la scomparsa di Simona Amorello. La donna, vicepresidente del Consiglio Comunale di Monterotondo, nella città metropolitana di Roma, nel Lazio, ha improvvisamente perso la vita. Ha avuto un malore dal quale, purtroppo, non si è mai più ripresa.

Aveva solo 29 anni la consigliera comunale e vicepresidente del Consiglio Comunale di Monterotondo, in provincia di Roma. La pagina Facebook della sede locale del Partito Democratico la ricorda così:

Sempre pronta ad aiutare il prossimo e a dare il suo contributo per la crescita della comunità. Profondamente colpiti e addolorati per questa improvvisa e grave perdita esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro abbraccio alla sua famiglia.

Anche il sindaco del Comune a Nord di Roma, Riccardo Varone, la ricorda con commozione:

Sconvolto e profondamente addolorato, fatico a trovare le parole per esprimere la mia vicinanza a Salvatore, a Margherita, a Paolo per la scomparsa di Simona Amorello, amica, consigliera comunale e VicePresidente del Consiglio Comunale. È un giorno tristissimo per la comunità democratica, per quella cittadina, per le Istituzioni di Monterotondo. Dire che Simona mancherà a tutte e a tutti noi è banale e non rende minimamente l’idea di quanto sia sconvolgente l’addio che sono, che siamo costretti a darle…Un abbraccio commosso ai suoi cari e un bacio al cielo.

Addio a Simona Amorello: tutto il mondo della politica la ricorda con affetto

Anche Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha mandato un messaggio alla famiglia della giovane donna scomparsa due giorni fa, sottolineando che tutti sono profondamente addolorati per questa improvvisa perdita.