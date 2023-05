La comunità locale dove viveva con la sua famiglia è in lutto, per la scomparsa di Simona Talamonti. La donna di 44 anni ha perso improvvisamente la vita nel sonno. Lascia il marito e il figlio di soli 5 anni che dovrà crescere senza la sua mamma, volata in cielo troppo presto. Una notizia che ha scosso tutti quanti.

Ancona, nelle Marche, è ancora sconvolta per la perdita della donna di 44 anni. Simona Talamonti, insieme a suo padre Roberto Talamonti, era titolare della pasticceria di famiglia La Mimosa in via Macerata, molto conosciuta nel capoluogo della regione marchigiana: ogni giorno ci metteva anima e amore nel suo lavoro, come ricordano tanti clienti. 10 anni fa aveva rilevato l’attività dalla famiglia Egidi, che gestisce la pasticceria Vecchia Ancona a Brecce Bianche.

Secondo quanto si apprende dalle prime notizie che arrivano dalla città marchigiana, la donna di soli 44 anni avrebbe avuto un malore nel sonno. Un malore che non gli è dato scampo, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori.

Simona era sposata con il marito Roberto, ormai da qualche tempo. E aveva anche un figlio di soli 5 anni, che si chiama Giacomo. Purtroppo il bimbo dovrà crescere senza avere accanto la sua mamma, volata in cielo troppo presto.

Una scomparsa inaspettata quella di Simona, deceduta intorno alle 6 del mattino di sabato 6 maggio 2023. Alessandra Egidi la ricorda così:

Un dolore immenso, Simona era una bravissima persona. Donna e mamma adorabile. Una famiglia meravigliosa. Sono veramente sconvolta. Ricordo quando il papà di Simona aveva iniziato a lavorare con mio padre prima di rilevare il laboratorio. Persone veramente splendide. Ci stringiamo attorno a tutta la famiglia esprimendo il nostro profondo dolore in una giornata tanto triste anche per noi.

Addio a Simona Talamonti, la mamma di 44 anni che ha perso la vita nel sonno per un malore improvviso

Tutta la comunità locale dove la donna di 44 anni viveva e dove insieme al padre aveva una pasticceria rinomata si stringe al marito e al figlio, oltre che ai famigliari tutti, in questo momento di lutto profondo.

Fonte foto da Pixabay

I funerali si svolgeranno nella giornata di lunedì 8 maggio 2023, alle ore 15, nella chiesa San Gaspare del Bufalo che si trova nel capoluogo delle Marche.