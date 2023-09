A inizio anno era sopravvissuto a un altro sinistro. Poco tempo fa aveva perso il padre, deceduto durante una lite finita in tragedia. Simone Picci ha perso la vita a soli 19 anni, insieme ad altri tre coetanei, in un sinistro che ha avuto luogo sulle strade di Cagliari. Per lui e per gli altri tre giovani ragazzi non c’è stato nulla da fare.

Sei anni fa Simone aveva perso il padre, deceduto per sbaglio dopo una lite. A gennaio scorso, invece, l’auto sulla quale stava viaggiando ha finito la sua corsa contro uno spartitraffico. Lui ce la fece, mentre l’amico al suo fianco perse la vita.

Nella giornata di domenica 10 settembre, il destino ha voluto portarsi via anche il giovane Simone Picci. Era a bordo di una Ford Fiesta e stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in un locale insieme ad altri due ragazzi.

L’auto avrebbe urtato contro un marciapiede quando si trovava all’altezza del cavalcavia dell’Asse mediano. Si è ribaltata e, purtroppo, per i giovani a bordo non c’è stato nulla da fare.

Sei anni fa in quello stesso punto in cui Simone e i suoi amici hanno perso la vita c’era stato un altro incidente davvero molto simile. Una macchina si era ribaltata finendo la sua corsa contro il guardrail. Persero la vita tre giovani al ritorno da un locale.

Il giovane ragazzo il 14 gennaio scorso, sempre sull’Asse mediano, era rimasto coinvolto in un altro sinitro. Era a bordo di una Smart con l’amico Nicola Colombu. L’auto aveva sbandato per l’alta velocità contro uno spartitraffico.

Il cuore dell’amico si era fermato per sempre due settimane dopo. Per Simone Picci, invece, solo ferite lievi, guaribili in 30 giorni. Pochi mesi dopo, invece, il destino lo ha portato via all’affetto dei suoi cari per un altro sinistro.