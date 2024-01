I soccorritori non hanno potuto far nulla per Simone Rizzo, il giovane ragazzo di 26 anni che ha perso la vita in strada. La sua auto, una Fiat Punto, è andata a impattare contro un Suv, a Meano, borgata del comune di Perosa Argentina, in provincia di Torino. I soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. Illesi, invece, gli occupanti dell’altra auto coinvolta nel sinistro.

Tutti sono sconvolti nella piccola borgata del comune di Perosa Argentina, nel torinese. Nel pomeriggio di venerdì 5 gennaio 2024 un ragazzo di soli 26 anni ha perso la vita sull’ex strada regionale 23.

Una Fiat Punto e un Suv Mercedes hanno avuto un impatto così forte, che l’autista dell’utilitaria, il giovane ragazzo di 26 anni, ha perso la vita. Il conducente dell’altra macchina e il passeggero che era con lui, invece, sono rimasti illesi.

Simone Rizzo era un ragazzo di 26 anni che viveva a Bruino, altra cittadina in provincia di Torino. Aveva frequentato la scuola di amministrazione aziendale del capoluogo piemontese. Attualmente lavorava come agente immobiliare e studiava Direzione d’impresa e marketing.

Viaggiava a bordo della sua Fiat Punto. Come ricostruito dalla Polizia Stradale di Pinerolo, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, forse a causa della forte pioggia. Fatale l’impatto con il Suv che proveniva nella corsia di marcia opposta.

I soccorritori non hanno potuto far niente per salvare la giovane vita di Simone Rizzo

Quando i soccorritori hanno raggiunto il tratto di strada dove ha avuto luogo il sinistro, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. A Bruino tutti sono sotto choc: il giovane era davvero molto conosciuto.

Il Punto Giovani della cittadina nel torinese lo ha ricordato così:

Fonte foto da Pixabay