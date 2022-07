I calciatori del Bologna ieri hanno iniziato il ritiro per la nuova stagione ed hanno ricevuto una sorpresa dal mister Sinisa Mihajlovic

Un campionato di Serie A si è concluso da pochissimo e un altro è già alle porte. Le squadre si stanno pian piano radunando per i ritiri di preparazione e tra queste anche il Bologna. Proprio il team emiliano, ieri, nel primo giorno di allenamento, ha ricevuto una sorpresa speciale dal proprio mister Sinisa Mihajlovic.

Come tutti sanno, l’ex calciatore di Lazio ed Inter e allenatore attuale del Bologna Calcio sta affrontando una durissima battaglia contro la leucemia che lo affligge ormai da anni.

Il suo carattere combattivo e il suo coraggio continuano a dargli la forza per andare avanti, ma a dargli tanta forza son o anche la sua famiglia e i suoi giocatori, che non lo hanno mai abbandonato in questo percorso.

Nell’ultimo periodo Sinisa ha trascorso qualche giorno in ospedale per portare avanti le cure necessarie a sconfiggere una volta per tutte la malattia.

Ieri però è uscito dal Policlinico Sant’Orsola Malpighi e il suo primo pensiero è stato uno solo: raggiungere i suoi ragazzi nel ritiro di Casteldebole.

La sorpresa di Sinisa Mihajlovic ai suoi ragazzi

Nonostante il campionato di serie A 2021 – 2022 si terminato da poco, come tutti sanno con la vittoria del Milan, tutte le squadre si stanno preparando già per l’inizio di quello 2022 – 2023.

Molti team si sono già radunati per la preparazioni estive e altri lo faranno nei prossimi giorni. Ieri, venerdì 1 luglio, è toccato proprio ai giocatori del Bologna ritrovarsi per parlare e iniziare a preparare un’altra stagione.

Tutti i giocatori, esclusi quelli impegnati con le rispettive compagini nazionali, si sono ritrovati nel centro di allenamento di Casteldebole.

Poco prima di iniziale la sessione di allenamento, però, gli atleti hanno ricevuto una visita a sorpresa di una persona speciale: il mister.

Sinisa Mihajlovic, uscito poche ore prima dall’ospedale, ha raggiunto i suoi calciatori e si è trattenuto con loro in una lunga chiacchierata motivazionale prima dell’allenamento.

Allenamento che poi ha seguito per intero dalla panchina, distribuendo anche molti consigli tecnici.,

Con la nuova stagione alle porte, tutti i giocatori e i tifosi del Bologna si augurano di poterlo rivedere a bordo campo. Augurio che arriva anche dai sostenitori di tutto il calcio italiano.