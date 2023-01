A oltre un mese dalla triste scomparsa di Sinisa Mihajlovic, il mondo del calcio continua a dimostrare affetto e riconoscenza all’ex campione. Impossibile dimenticarlo, per tutti ma in particolare per la sa splendida famiglia. L’ultimo post pubblicato dalla moglie Arianna Rapaccioni, è un colpo al cuore per tutti.

Credit: ariannamihajlovic – Instagram

Lo scorso 16 dicembre, all’età di soli 53 anni, il mondo del calcio perdeva un grande professionista ma soprattutto un grande uomo, Sinisa Mihajlovic.

Il serbo aveva scoperto di avere la leucemia mieloide nel 2019 e per oltre 3 anni ha lottato con grande tenacia e coraggio, prima di arrendersi alla brutta malattia.

Ha tenuto la testa alta e il coraggio di un leone fino alla fine. I figli di Sinisa hanno infatti recentemente raccontato un episodio molto significativo avvenuto nel giorno in cui, per l’ultima volta, veniva ricverato nella clinica bolognese dove qualche giorno dopo si sarebbe spento per sempre.

All’ingresso c’era una carrozzina e i medici lo avevano invitato ad usarla, ma lui si era rifiutato, dicendo che non gli serviva aiuto e che avrebbe camminato da solo.

Il post della moglie Sinisa Mihajlovic

Credit: ariannamihajlovic – Instagram

A soffrire di più per la mancanza di Sinisa, come detto, sono ovviamente i suoi bellissimi cinque figli e sua moglie Arianna. Di lei, in un intervista, Sinisa aveva detto che era l’unica persona che conosceva ad avere ‘più palle’ di lui.

Di coraggio Arianna ora deve mettercene molto e se ha imparato da suo marito, certamente non deluderà le aspettative. Molto toccante, ad esempio, era stato un post che la donna aveva scritto pochi giorni dopo la scomparsa di Sinisa:

Credit: ariannamihajlovic – Instagram

Amore te l’ho promesso ….mi prenderò io cura di loro non preoccuparti . Il nostro capolavoro più grande ! Non smetteremo mai di amarti ❤️

Ma c’è anche molto sconforto. Momenti in cui la montagna di dolore sembra davvero insormontabile, come la notte, ad esempio.

“È la notte che ti frega“, ha scritto la signora Mihajlovic a corredo dell’ultima foto pubblicata su Instagram. Un bellissimo scatto di coppia che li ritrae in uno dei tantissimi momenti felici vissuti insieme.

Immediata la reazione degli utenti, anche celebri, che seguono Arianna. A dimostrazione ancora una volta del grande affetto che circonda questa famiglia soprattutto ora che è orfana della sua guida.