Sofia Cheung, modella e influencer seguita da numerosi follower su Instagram, ha perso la vita in modo tragico all’età di 32 anni. La giovane è scivolata da una cascata ed è precipitata per diversi metri. Una caduta purtroppo fatale.

Era salita su una cascata per farsi un selfie. Uno scatto con un panorama mozzafiato che avrebbe poi caricato sul suo profilo social, che conta migliaia di seguaci.

Si trovava sul bordo di una cascata di un parco naturale, quando è improvvisamente e inaspettatamente scivolata nel vuoto. L’impatto dopo un volo di diversi metri non le ha lasciato scampo. Sofia Cheung è morta sul colpo.

Le foto di Sofia Cheung

Sul suo profilo social ci sono numerose foto con panorami incredibili e lei che posa ai margini delle estremità rocciose.

La tragedia, secondo i quotidiani del posto, è accaduta lo scorso sabato mattina, mentre si trovava alla cascata di Tsing Dai a Hong Kong. Era in compagnia dei suoi amici, per una delle sue amate escursioni. Il gruppo si era fermato per alcuni selfie e Sofia aveva scelto il suo perfetto punto panoramico per pubblicare una nuova foto da mostrare ai suoi follower. Le cose però non sono andate come si aspettava e quella giornata all’insegna della spensieratezza, si è trasformata in una tragedia che nessuno dimenticherà mai.

Mentre l’influencer era in posa sul ciglio della cascata, ha perso l’equilibrio ed è precipitata. Un volo, secondo le notizie riportate, di circa 5 metri.

Gli amici presenti sono immediatamente accorsi in suo aiuto ed hanno lanciato l’allarme ai soccorritori. La 32enne è stata trasportata con immediata urgenza in ospedale, ma il team medico non ha potuto fare nulla se non constatare il suo decesso.

La notizia si è presto diffusa in tutto il mondo e le sue immagini sono state condivise su ogni social network. Migliaia di persone hanno lasciato un pensiero per lei e la sua famiglia.