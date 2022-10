Non si avevano più loro notizie da una serata in discoteca a Verona: Sofia Mancini è scomparsa nel nulla. La ragazza di 19 anni aveva appuntamento con un ragazzo, Francesco D’Aversa. Si erano allontanati su una Fiat 500 bianca. Da allora il telefonino risulta spento e la giovane non ha dato notizie di sé alla famiglia dalla notte di martedì 18 ottobre. Purtroppo i due giovani sono stati rinvenuti senza vita questa mattina.

La 19enne aveva trascorso una serata nella discoteca Amen di Verona, alle Torricelle. Aveva dato appuntamento a un ragazzo nel locale, il pizzaiolo di 20 anni Francesco D’Aversa, con il quale si era allontanata su una Fiat 500 bianca con targa della Repubblica Ceca.

Dalla notte di martedì sia Sofia Mancini sia Francesco D’Aversa hanno fatto perdere le loro tracce. I telefonini risultavano spenti. Da giorni le ricerche sono in corso e la speranza era di ritrovarli in vita. Purtroppo, però, nella mattinata di giovedì 20 ottobre la triste scoperta.

Le forze dell’ordine avevano allestito il campo base per le ricerche in via dell’artigianato a Calmasino. Tanti i volontari presenti per dare una mano. La zona è stata sorvolata anche da un elicottero Drago 149.

Il cellulare di Sofia è spento, ma gli agenti erano riusciti a rintracciare l’ultimo collegamento con il sistema di localizzazione, così da conoscere la prima parte del percorso fatto dai due giovani. Usciti dalla discoteca erano andati verso Desenzano, verso la sponda bresciana del Lago di Garda, per poi rientrare a Calmasino.

Sofia Mancini scomparsa con Francesco D’Aversa: trovati i due corpi senza vita

Entrambi i cellulari risultavano spenti. Le forze dell’ordine hanno cercato ovunque e famigliari e amici hanno reso noti i vestiti indossati dai due giovani prima di sparire nel nulla. Sofia Mancini ha 19 anni, vive a Costermano con i genitori e un fratello, ha i capelli lunghissimi castano chiaro, è alta 1.75: indossava una maglia bianca, dei jeans, un cappotto colorato e una borsa nera. Francesco D’Aversa, invece, vive a Verona, dove lavora come pizzaiolo al don Peppe delle Corti Venete: era in ferie. Originario di Taranto, frequentava Sofia da qualche tempo.

Purtroppo, però, dopo due giorni di ricerche, gli agenti hanno trovato l’auto del giovane a bordo strada. Forse sono deceduti a causa di un incidente che non ha dato loro scampo.