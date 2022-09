È un vero e proprio tesoro quello rinvenuto a casa di Giuliano Rossini e Silvia Fornari. I soldi nascosti in giardino, in varie posizioni, tutti protetti da sacchetti e cassette per non rovinarli, sono già molti. Secondo quanto emerge nelle ultime ore, pare che le forze dell’ordine abbiano già recuperato 15 milioni di euro.

Si tratta di soldi nascosti al Fisco, che la coppia bresciana, ora in cella con l’accusa di evasione fiscale, aveva ben nascosto in giro per la sua abitazione e anche in altre location. Hanno emesso fatture false per più di 500 milioni di euro, evadendo il fisco per 93 milioni di euro.

Al momento sono stati ritrovati 15 milioni di euro. Più di 8 milioni sono stati trovati nel giardino della casa di proprietà della coppia bresciana, che dopo giorni di latitanza è finita in manette. Altri 8 erano nascosti in alcuni secchi dentro a pozzetti e sotto metri di terra nel giardino del 47ene e della 40enne.

La coppia era scappata all’estero dopo l’ordinanza di custodia cautelare che 10 giorni fa il Gip ha emesso. Altre 20 persone, sulle 77 indagate, sono state raggiunte dallo stesso provvedimento. Dopo la fuga, Giuliano Rossini e Silvia Fornari sono tornati in Italia per costituirsi.

Al momento lei è una cella nel penitenziario femminile di Verziano, mentre lui in quello maschile di Cremona. La coppia avrebbe già confessato cosa fatto in occasione dell’interrogatorio della convalida del fermo.

Soldi nascosti in giardino: la coppia aveva messo su una vera e propria impresa del crimine

Il legale difensore della coppia ha detto:

Hanno ammesso le contestazioni della Procura, ma vista la complessità dell’indagine si sono riservati di parlare con il pubblico ministero non appena avrà intenzione di ascoltarli.

Il figlio di 22 anni della coppia e la zia materna, entrambi indagati, sono ai domiciliari e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.