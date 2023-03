Un’intervista commovente quella dell’influencer Soleil e sua mamma Wendy, che insieme hanno raccontato di come stanno affrontato una patologia che si è presentata più volte nella loro vita. Purtroppo le donne devono affrontare il cancro, come hanno raccontato ai microfoni di Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin.

Nel salotto di Silvia Toffanin, Soleil Sorge e sua mamma Wendy raccontano come vivono la patologia che ancora una volta ha colpito Wendy. Per la terza volta, infatti, il tumore al seno si è ripresentato. La figlia non lascia mai da sola la mamma.

La prima diagnosi è del 2007. Dopo le cure e la speranza di aver sconfitto il mostro, nel 2012 la neoplasia al seno si è ripresentata. 10 anni dopo, ecco un’altra ricaduta. Soleil è sempre accanto a mamma Wendy in questo momento sicuramente non facile per entrambe.

Alcune cellule hanno metastatizzato nel bacino ed ora mia madre si trova a combattere di nuovo.

Queste le parole della giovane influencer di 28 anni che si commuove nel ricordare tutte le volte che hanno dovuto lottare insieme contro la neoplasia, oggi curata attraverso l’immunoterapia che consente di trattare in modo mirato le cellule cancerogene.

Quando mamma si è ammalata la prima volta ero molto piccola. Perdere uno dei miei genitori è sempre stato uno dei miei incubi più grandi e solo oggi riesco a parlarne. Oggi, però, trovo forza nella mia maturità.

Soleil e mamma Wendy raccontano la neoplasia al seno che si è ripresentata per la terza volta

Che sei la mia idola lo sai, prendo esempio da te costantemente.

Queste le parole della giovane 28enne, a cui fanno eco quelle della mamma:

Io sono molto orgogliosa di mia figlia, soprattutto come essere umano.

L’influencer oggi è single e al momento si sta dedicando tantissimo alla mamma, che ha bisogno di lei: