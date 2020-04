Solo e senza cibo, l’anziano perde la vita per essersi isolato perché temeva di avere virus Un'infermiera fa un piccolo incidente contro un'altra macchina. Quando scende scopre la triste storia dell'anziano autista, il quale si trovava in fin di vita per non rischiare di contagiare qualcuno...Ecco cosa è accaduto

Il coronavirus è una malattia così brutale che sta devastando tutto al suo passaggio, in particolare il cuore delle persone anziane che non hanno nessuno al loro fianco per aiutarli a sopravvivere e accompagnarli in questi tempi incerti. Purtroppo, un anziano senza una persona cara che potesse prendersi cura di lui ha finito per perdere la vita.

Dopo essersi isolato per giorni a casa senza cibo e senza poter uscire per le strade per chiedere disperatamente aiuto , l’uomo è deceduto. Era un pensionato indifeso di 73 anni che è rimasto senza cibo per una settimana perché si è autoisolato perché pensava di avere il coronavirus. Fortunatamente, incontrò un angelo sulla sua strada che è rimasto al suo fianco nei suoi ultimi momenti di cita.

Lucy Duncan, un’infermiera di salute mentale dall’Inghilterra, stava tornando a casa dopo il suo turno del giovedì scorso quando un’auto si è scontrata inaspettatamente con la sua. All’interno della macchina c’era l’anziano signore, che le ha detto di essere malato di coronavirus e che era rimasto isolato da solo in casa per più di una settimana, senza cibo.

“ L’uomo ha chiesto il mio aiuto, con gocce di sudore che gli rigavano il viso. Aveva provato a guidare per procurarsi un po’ di cibo, poiché sapeva che sarebbe morto senza di questo, ha detto che non si fidava di altre persone poiché ci sono molte persone orribili al mondo”, ha detto l’infermiera.

Il vecchio non aveva nessuno a cui chiedere aiuto, quindi l’infermiera di 24 anni chiamò un’ambulanza per chiedere assistenza e lo seguì con la sua auto. All’arrivo in ospedale, rimase con lui e cercò di confortarlo. Gli restò accanto per più di 5 ore, senza preoccuparsi che doveva tornare al lavoro e che aveva dei piani con la sua famiglia; lo tenne stretto per mano per farlo sentire al sicuro.

Ma la salute del vecchio era seriamente compromessa e il personale dell’ospedale le chiese di andarsene per poter dare all’anziano un trattamento migliore. Prima di andarsene, l’infermiera lasciò i suoi dati di contatto al personale dell’ospedale in modo che potessero contattarla quando il suo nuovo amico fosse stato meglio, e gli promise che quando si sarebbero ripreso sarebbero usciti per un caffè.

Tuttavia, molto presto Lucy ha ricevuto notizie tristi. L’ospedale ha contattato Lucy per farle sapere che il vecchio aveva perso la vita. Certo, la giovane donna era triste, ma era grata di aver incontrato qualcuno di così speciale e di essere riuscita a rendere la sua partenza migliore di quello che sarebbe stata da solo.

“È davvero triste, ma so di essere riuscita a dargli l’aiuto di cui aveva bisogno. So che ho migliorato il modo in cui è morto perché sarebbe potuto accadere nel suo appartamento e non essere trovato per giorni o più. Era una persona assolutamente straordinaria e sono così felice di aver fatto parte della sua vita anche se per così breve tempo” , ha detto Lucy.

Dopo la triste partenza, Lucy fu messa in isolamento fino a quando non si sarebbe saputo con certezza che il suo amico inaspettato fosse davvero un portatore del coronavirus. Sta lontana da sua madre, che è anche un’infermiera, e da suo fratello, ma assicura che la sua famiglia è a conoscenza di tutto ciò di cui ha bisogno, contrariamente a quanto ha vissuto l’anziano.

Ci sono molti senzatetto che hanno bisogno di più aiuto che mai rispetto a prima dell’arrivo del coronavirus, apriamo loro il nostro cuore e diamo una mano a chiunque lo richieda. Ricorda che possiamo tutti aiutare, basta aprire il nostro cuore.