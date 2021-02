Sonia Di Maggio uccisa in strada a Lecce mentre passeggiava con il suo fidanzato: chi è il suo omicida? È stato fermato e arrestato l’assassino della giovane ragazza, che ha confessato di essere il killer che ha accoltellato la sua vittima. L’uomo è originario di Torre Annunziata: si era rifugiato a Otranto.

Fonte Pixabay

Si chiama Salvatore Carfora, l’uomo che ha assassinato nella giornata di lunedì 1 febbraio 2021 Sonia Di Maggio, sua ex fidanzata.

La ragazza stava camminando con il compagno, quando all’improvviso è sbucato fuori il suo omicida. La coppia si trovava in via Pascoli a Specchia Gallone, in provincia di Lecce, quando la ragazza è stata aggredita al collo, al volto e alla nuca con un coltello.

Il 39enne è originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Gli agenti della polizia lo hanno fermato nel centro di Otranto, dove era scappato dopo l’omicidio. I poliziotti lo hanno subito condotto in commissariato: dovrà rispondere dell’accusa di omicidio volontario.

Salvatore Carfora ha ammesso di aver ucciso l’ex, Sonia Di Maggio. Avrebbe anche confessato il luogo dove si è disfatto del coltello utilizzato per compiere il delitto, accompagnando i poliziotti sul posto.

Gli agenti hanno portato via l’uomo con la volante, proprio mentre in commissariato sono giunti i genitori di Sonia, che da Rimini, dove vivono, hanno raggiunto il Salento, per dire addio alla loro amata figlia, uccisa dall’ex fidanzato.

Fonte Pixabay

Sonia Di Maggio uccisa: il racconto del fidanzato

Stavamo andando al supermercato io e lei da soli, poi è sbucato lui, l’ha presa dal collo e ha cominciato ad accoltellarla, e ha continuato dandole più di una ventina di coltellate. Lei ha cercato di liberarsi e io nel frattempo stavo cercando aiuto e non c’era nessuno, poi mi sono messo a urlare ed è arrivato qualcuno. Ma lui era già scappato e lei stava a terra.

Fonte Pixabay

Queste le parole di Francesco, 29enne carpentiere, in un’intervista in diretta Tv a Mattino Norba.