Il programma Mattino Cinque News nella giornata di martedì 7 novembre, ha mandando in onda un audio inedito di Monia Bortolotti, accusata di duplice infanticidio. Parlava dello strazio che provava dopo il decesso del suo secondo figlio, Mattia, di appena 2 mesi.

Gli inquirenti dopo la scomparsa del secondo figlio della donna, hanno iniziato ad avere dei sospetti su di lei, poiché pochi giorni prima di perdere la vita, il piccolo era stato ricoverato in ospedale.

Nell’audio inedito mandato in onda dalla trasmissione che va in onda su Canale 5, Monia Bortolotti ha parlato del dolore che provava per quello che gli era successo ad una sua conoscente. La donna ha dichiarato:

Io vado avanti. Con molta fatica, ma vado avanti. Dopo la scomparsa anche di Mattia sono crollata completamente, quindi avevo proprio bisogno di un aiuto in più, un aiuto esterno. Per me è molto difficile gestire il tutto per tanti motivi.

Soprattutto gestire il senso di totale fallimento che è stata la mia vita di mamma. Con questo ci devo fare i conti tutti i giorni, tutte le mattine. Un passettino per volta, una cosa per volta e basta, altrimenti veramente anneghiamo nel dolore, nel dispiacere… e non è proprio il caso, quindi ci si rimbocca le maniche e si lavora.

I delitti di cui è accusata Monia Bortolotti

Alice è deceduta a novembre del 2021, a soli 4 mesi di vita. Mattia invece, a ottobre del 2022, a 2 mesi di vita. Due fratellini sono deceduti a distanza di un anno l’uno dall’altra.

Il piccolo in realtà è deceduto per asfissia meccanica, causata da una compressione del torace. Da una ipotesi che ha reso nota il quotidiano La Repubblica, ha perso la vita in un abbraccio così forte di sua madre, che gli ha schiacciato il torace.

L’autopsia eseguita sul corpo di Alice, ad un anno di distanza, purtroppo non ha potuto aiutare nelle indagini. Questo perché a causa di un danneggiamento della bara, non hanno potuto stabilire l’esatta causa del suo decesso. Monia Bortolotti solo quando ha saputo dei sospetti che la Procura aveva nei suoi confronti, ha iniziato a pubblicare diversi post sui social, in una pagina Facebook che parla proprio della SIDS.