Brutta caduta in casa per Sophia Loren. L'attrice ha riportato delle fratture che hanno costretto i medici a sottoporla a intervento chirurgico

Ore di apprensione per i famigliari e i fan di Sophia Loren, caduta in casa in un incidente domestico che le ha procurato fratture che hanno costretto i medici a sottoporla a un delicato intervento chirurgico molto urgente. L’attrice italiana si trova ancora ricoverata in ospedale: quali sono le sue condizioni di salute dopo questa brutta disavventura che ha vissuto tra le mura domestiche?

L’attrice italiana ha avuto un brutto incidente domestico nella sua casa di Ginevra, in Svizzera. A quanto pare, Sophia Loren è caduta accidentalmente tra le mura domestiche. In quel momento insieme a lei c’erano la governante e l’assistente Ninni. È stata quest’ultima a chiamare i soccorsi.

Immediato il trasferimento in ospedale per gli accertamenti del caso. L’attrice ha compiuto 89 anni proprio il 20 settembre scorso. Nella caduta avrebbe riportato delle fratture all’anca. Per questo motivo i medici hanno deciso di sottoporla subito a un delicato intervento chirurgico.

Secondo quanto riportato dalla stampa, l’incidente domestico avrebbe avuto luogo nel pomeriggio di domenica 24 settembre 2023. Subito i soccorritori l’hanno trasportata in ospedale e i medici l’hanno sottoposta a intervento.

Sempre secondo quanto si apprende sulle condizioni di salute dell’attrice di 89 anni, l’intervento sarebbe riuscito perfettamente e tutto è andato nel migliore di modi. Ma adesso dovrà riposare un po’ per riprendersi da quanto accaduto in casa a Ginevra.

Sophia Loren caduta in casa dovrà rinunciare a tutti i prossimi impegni

Martedì 26 settembre l’attrice era attesa a Bari per ottenere la cittadinanza onoraria e inaugurare il ristorante che porta il suo nome, ma dovrà rinunciare a questo e a tutti gli altri impegni che aveva già preso.

Questi eventi saranno rimandati anche su suggerimento del medico che l’ha operata e che ha detto che l’intervento è perfettamente riuscito. Avrà bisogno di un po’ di riabilitazione, però, prima di poter tornare alla vita normale. Ci auguriamo tutti che possa riprendersi al più presto.