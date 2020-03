Spagna, 37enne incinta si spegne durante il parto insieme al bambino In Spagna una donna di 37 anni incinta positiva al coronavirus muore durante il parto e con lei non sopravvive nemmeno il bambino

In Spagna, una donna di 37 anni è deceduta in sala operatoria durante un cesareo d’urgenza. La donna, giorni addietro, era risultata positiva al coronavirus ed era molto cagionevole a causa anche di malattie pregresse. Insieme a lei, durante il parto d’urgenza, è morto anche il bambino.

Il tutto si è svolto nell’Hospital Materno Infantil Teresa Herrera di La Coruña. La donna, tre giorni prima della morte, era entrata in ospedale accusando una forte febbre e forte diarrea e poco dopo è stata dichiarata positiva al coronavirus. Dopo essere stata ricoverata, è stata sottoposta ad un cesareo d’urgenza. La ragazza, infatti, era solo al terzo mese di gravidanza. Durante l’operazione chirurgica, i medici hanno incontrato delle gravi complicanze, che hanno portato alla morte della giovane, seguita subito dopo dalla morte del bambino.

Durante l’operazione, pare che la donna abbia avuto un arresto cardiocircolatorio. Il marito, sottoposto anche lui ad un tampone per il coronavirus, è invece risultato negativo. In Spagna la situazione è davvero tragica. Si parla di circa 80 mila infetti e 6.737 morti. Quasi 5 mila persone sono entrate in terapia intensiva, mentre 14 mila circa sono guarite.

Non si è ancora capito come lavori il virus nelle donne incinta. Secondo alcuni studi che si sono svolti negli ospedali di Wuhan, i bambini non sembrano nascere con il virus. Infatti, diverse donne, anch’esse sottoposte a cesarei di urgenza in Cina, positive al coronavirus, hanno dato alla luce bambini sani, senza virus.

Questo studio è stato condotto su circa dodici donne, di cui solo una ha dato alla luce un bambino affetto da COVID-19. Le uniche cose riscontrate nei bambini, solo solamente alcuni sintomi lievi, ma nessun tipo di positività al virus. I dati, però, al momento sono ancora pochi.