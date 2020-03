Spagna e Coronavirus, il Paese è in ginocchio: 33 mila malati e 2.181 morti La Spagna è in ginocchio, il Coronavirus è arrivato anche in altri paesi: la situazione negli ospedali è devastante, a oggi ci sono 33 mila malati e 2.181 morti

Dopo l'Italia è la Spagna il paese più colpito dalla pandemia da COVID-19: la situazione negli ospedali è decisamente allo stremo, ci arrivano immagini di pazienti sdraiati per terra, sono terminati i posti letto e la terapia intensiva è allo stremo Sembra una scena di un film apocalittico ma è la situazione attuale nel paese iberico, l'ospedale di Madrid non regge più, il bollettino della Spagna è da brividi: i malati sono almeno 33.089, dei quali 2.355 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Ad oggi so contano 2.182 vittime, con una aumento di 462 vittime nelle ultime 24 ore. Una situazione drammatica, precipitata da un giorno all'altro. Le unità sanitarie riferiscono che c'è un incremento di contagi del 14% Inoltre "si va assestando la percentuale de pazienti in terapia intensiva. Il 10% dei contagiati sono stati dimessi." – spiega Fernando Simon "Ma c'è un altro dato che non ci piace: ci sono 3.310 operatori sanitari contagiati." L'organizzazione mondiale per la Sanità conferma inoltre che "l'epidemia sta accelerando". I casi nel mondo infatti sono 351.731, mentre i decessi sono 15.374. L'Europa è il continente che conta più di 10mila vittime e l'Italia è il Paese con più decessi (6.077), seguito dalla Cina (3.270) e dalla Spagna (2.128) che ha iniziato solo ora a combattere l'emergenza In Spagna inoltre è stata contagiata anche la Vicepremier Carmen Calvo, la donna è stata ricoverata per una forte crisi respiratoria. L'epidemie sta accelerando anche nella scena politica spagnola: contagiati anche due ministre e vi sono casi tra i deputati nelle famiglie del presidente del consiglio Pedro Sanchez, sua moglie Begona Gomez infatti è risultata positiva