Dramma familiare a Rot am See nel Sud della Germania, tra Norimberga e Stoccarda, dove 6 persone hanno perso la vita e altre sono state ferite in una sparatoria. Sul posto è intervenuta la polizia che ha arrestato l’uomo che avrebbe fatto fuoco. Il numero di vittime è stato confermato dalla polizia. Ecco cos’è accaduto. Sei persone hanno perso la vita e diverse altre sono state ferite a seguito di una sparatoria nella Germania sud-occidentale. A dare la notizia è stato un tweet della polizia venerdì 24 gennaio 2020. Il numero di vittime è stato confermato dalla polizia locale. Un sospetto è stato arrestato, ha aggiunto la polizia, precisando che non c’erano indicazioni di ulteriori sospetti. La sparatoria si è verificata nella città di Rot am See, nello stato federale del Baden-Wuerttemberg, poco prima delle 12.45 e la situazione sarebbe ora sotto controllo. Sul posto è intervenuti gli agenti di polizia armati di mitragliette della vicina città di Aalen che hanno dichiarato che l’incidente sembrava essere collegato a un “rapporto personale” tra le 6 vittime e l’uomo che ha sparato. “La polizia sta lavorando a questo caso: è stato appurato che l’autore conosceva le vittime e che alcuni erano parenti diretti”, ha detto Dominic Kane di Al Jazeera, in collegamento da Berlino. “Si ritiene che l’autore abbia circa 30 anni e non abbia un passato migratorio. La città di Rot am See ha una popolazione di circa 5.000 abitanti e, secondo i residenti, la strada in cui è avvenuta la sparatoria è una zona residenziale molto tranquilla”. La polizia ha twittato poco fa un aggiornamento; sembra, infatti, che un “grande dispiegamento della polizia” sia ora in corso nella città a circa 100 chilometri (62 miglia) a ovest di Norimberga.