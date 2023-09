Una donna di 45 anni, che stava camminando per le vie dello shopping astigiane, insieme alla figlia di 17 anni, è rimasta ferita in una sparatoria nel pieno centro ad Asti, in Piemonte. Improvvisamente, un uomo armato di pistola ha iniziato a fare fuoco. Le strade, a quell’ora, erano abbastanza affollate di gente. Presto si è scatenato il panico tra i passanti. La donna è subito stata soccorsa.

Erano circa le 19 di giovedì 21 settembre quando un uomo ha aperto il fuoco nel centro cittadino di Asti, nelle vie dello shopping, a poca distanza da piazza San Secondo e dal Municipio. L’uomo, di cui non si conosce ancora l’identità, è poi scappato via, facendosi strada tra i passanti, che erano molti nella via.

Chi ha sparato è poi scappato a bordo di un furgone che aveva parcheggiato poco distante dal luogo dove ha ferito alla gamba una donna di 45 anni. La donna stava passeggiando con la figlia di 17 anni quando è stata raggiunta dai proiettili.

I sanitari del 118 hanno subito soccorso la donna. LE sue condizioni sarebbero gravi. Al momento si troverebbe ricoverata presso l’ospedale di Asti. Per lei la prognosi è riservata. Non sarebbe, però, in pericolo di vita.

La figlia di 17 anni che era con lei sta bene, ma è sotto choc per quanto accaduto. Sua mamma, colpita a una gamba, ha detto che potrebbe conoscere l’identità dell’uomo che l’ha colpita a una gamba.

Secondo le prime informazioni trapelate, la figlia di 17 anni era in centro e avrebbe chiamato la madre perché un uomo le dava fastidio. Arrivata dalla figlia, avrebbe iniziato a litigare con lui.

L’uomo l’avrebbe poi inseguita e avrebbe aperto il fuoco contro la donna di 45 anni. I testimoni parlano di un uomo sulla cinquantina, con jeans, maglietta e occhiali: lo hanno visto allontanarsi con la pistola in mano verso piazza Alfieri.