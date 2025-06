Spaventoso incidente in moto per una coppia, finisce in tragedia: dove e cosa è successo 

Un tragico incidente ha colpito la zona del Veronese, segnando la notte tra domenica 8 e lunedì 9 giugno con la morte di due turisti. I fatti si sono svolti lungo la strada statale 249 Gardesana Orientale, in un’area compresa tra Benzone sul Garda e Malcesine. La coppia, di età rispettivamente di 42 e 44 anni, era in sella alla propria motocicletta quando si è verificato uno scontro fatale con un furgone nei pressi del campeggio Panorama.

Incidente a Malcesine (Verona), auto contro furgone: due morti

Le vittime, una coppia di turisti stranieri, si trovava in vacanza nella rinomata area del Lago di Garda. L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte, quando la motocicletta su cui viaggiavano ha impattato violentemente contro un furgone. La gravità dell’impatto è stata tale da non consentire alcuna possibilità di salvezza per i due fidanzati, che sono deceduti sul colpo.

Immediatamente dopo l’incidente, i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo con due mezzi provenienti da Bardolino, mentre il servizio di emergenza sanitaria 118 ha mobilitato un’automedica, diverse ambulanze e un elicottero. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, per la coppia non c’è stata possibilità di recupero. Le squadre di emergenza hanno constatato il decesso dei turisti, lasciando la comunità locale in uno stato di shock.

Le indagini sono state avviate dai carabinieri di Malcesine, supportati dai colleghi del radiomobile di Caprino Veronese, con l’obiettivo di ricostruire la dinamica dell’incidente. Le autorità stanno cercando di raccogliere testimonianze e prove che possano chiarire le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento. La comunità si unisce al dolore dei familiari delle vittime, sottolineando l’importanza della sicurezza stradale, soprattutto in una zona frequentata da molti turisti.