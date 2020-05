Spiaggia e Coronavirus: tutte le nuove regole Come sarà andare al mare quest'estate? Il via libera alle spiagge c'è, ma sarà una tintarella diversa rispetto agli altri anni, ecco tutte le linee guida

Come sarà andare al mare con il Coronavirus? Sicuramente sarà un’estate diversa dal solito, e i presidenti dell’associazione di categoria dei Bagnini, Maurizio Rustignoli per Fba Confesercenti, Giorgio Mussoni per Oasi Confartigianato, Simone Battistoni per Sia Confcommercio, Natascia Casali per Cna Balneari hanno presentato alcune regole per garantire la massima sicurezza

Stabilimento : il personale dovrà essere protetto con mascherine e attrezzature, gli accessi dovranno essere vietati di notte e regolati durante il giorno

: il personale dovrà essere protetto con mascherine e attrezzature, gli accessi dovranno essere vietati di notte e regolati durante il giorno Informazioni : a dare le giuste informazioni dovrà pensarci il gestore, anche alle docce, all’area giochi e nelle zone benessere

: a dare le giuste informazioni dovrà pensarci il gestore, anche alle docce, all’area giochi e nelle zone benessere Bar e ristoranti : tavoli massimo da due, per le famiglie massimo in 8 e distanza minima di un metro. Si faranno u turni prenotando anche il take away

: tavoli massimo da due, per le famiglie massimo in 8 e distanza minima di un metro. Si faranno u turni prenotando anche il take away Lettini e sdraio : devono essere messi ad un metro di distanza, il distanziamento tra gli ombrelloni dovrà essere il doppio rispetto alle disposizioni degli anni precedenti,

: devono essere messi ad un metro di distanza, il distanziamento tra gli ombrelloni dovrà essere il doppio rispetto alle disposizioni degli anni precedenti, Piazzole , evitare incroci pericolosi : si devono creare piazzole di scambio distanti al massimo 15 metri tra loro lungo le pedane che portano al mare, per evitare incroci ravvicinati

, : si devono creare piazzole di scambio distanti al massimo 15 metri tra loro lungo le pedane che portano al mare, per evitare incroci ravvicinati Sport: lo sport individuale si potrà praticare (windsurf, sub, kitesurf), per gli sport di gruppo valgono le regole della pratica sportiva, in piscina saranno contatati gli ingressi

A queste regole scritte dal personale citato sopra, se ne aggiungono altre più restrittive che potranno variare da stabilimento a stabilimento e tra Regione e Regione

Evitare l’uso di banconote : si favoriranno carte di debito e credito, e il personale dovrà attrezzarsi con l’istallazione dei pos.

: si favoriranno carte di debito e credito, e il personale dovrà attrezzarsi con l’istallazione dei pos. Vietate le attività ludiche : come il Beach volley o i tornei affollati

: come il Beach volley o i tornei affollati Distanziamento anche dentro l’acqua : i bagnini dovranno sorvegliare sia il mare che la riva facendo rispettare le distanze di sicurezza

: i bagnini dovranno sorvegliare sia il mare che la riva facendo rispettare le distanze di sicurezza Sanificazione con detergenti: sarà obbligatorio garantire la pulizia giornaliera, cn normali detergenti e con l’istallazione di igenizizanti vicino a docce e spogliatoi

Niente animazione in spiaggia : sarà vietato fare feste e balli di gruppo, merende collettive e giochi che erano assembramenti

: sarà vietato fare feste e balli di gruppo, merende collettive e giochi che erano assembramenti Divieto di scambiarsi i lettini

Attenzione alla sabbia: sarà obbligatorio starnutire e soffiarsi il naso nel fazzoletto,e citando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. I genitori dovranno stare attenti ai più piccoli, evitando che si portino le mani alla bocca dopo aver giocato con la sabbia